Головкин вернулся к тренировкам после травмы
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) возобновил тренировки после травмы.
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) возобновил тренировки после травмы.
Фото из спортивного центра UFC Performance Institute в
В феврале стало известно, что Головкин получил травму на тренировке. Следующий бой казахстана может состояться 6 июня на арене Forum в Инглвуде (штат Калифорния, США), а наиболее вероятным соперником считается обязательный претендент Камил Шеремета (21−0, 5 КО) из Польши.