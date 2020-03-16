Головкин вернулся к тренировкам после травмы

Фото из спортивного центра UFC Performance Institute в Лас-Вегасе (штат Невада, США) опубликовал диетолог Джеймс Локвуд, который вошел команду GGG весной 2019 года вместе с тренером Джонатаном Бэнксом. С Головкиным тренируется казахстанский проспект второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 12 КО), выступающий под эгидой GGG Promotions.

В феврале стало известно, что Головкин получил травму на тренировке. Следующий бой казахстана может состояться 6 июня на арене Forum в Инглвуде (штат Калифорния, США), а наиболее вероятным соперником считается обязательный претендент Камил Шеремета (21−0, 5 КО) из Польши.