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16 марта, источник: Lenta.Ru

Над Тайсоном Фьюри нависла угроза восьмилетней дисквалификации

Британский боксер Тайсон Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию за обман антидопинговых органов. Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) планирует пересмотреть результаты дела от 2015 года, сообщает Daily Mail.

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Фьюри был дисквалифицирован на два года за употребление нандролона, и сам боксер объяснял попадание вещества в организм тем, что употребил в пищу мясо дикого кабана. По информации источника, над Фьюри нависла угроза после признания фермера Мартина Кейрфута, вокруг показаний которого строилось дело в 2015-м.

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Тогда мужчина рассказал, что действительно поставлял мясо кабанов Фьюри и его брату Хьюи, однако теперь признался, что лжесвидетельствовал по просьбе самого боксера. Тот пообещал ему 25 тысяч фунтов стерлингов. Промоутер боксера Фрэнк Уоррен назвал слова фермера лживыми.

По итогам расследования Фьюри был дисквалифицирован на два года вместо полагающихся в таком случае четырех, причем срок отстранения отсчитывался с декабря 2015-го. Британец сумел в скором времени вернуться в бокс. 22 февраля Тайсон нокаутировал Деонтея Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Их третий бой пройдет летом 2020 года.

В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом. Спортсмен ни разу не проигрывал, еще один бой он завершил вничью.

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