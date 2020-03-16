Над Тайсоном Фьюри нависла угроза восьмилетней дисквалификации

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Фьюри был дисквалифицирован на два года за употребление нандролона, и сам боксер объяснял попадание вещества в организм тем, что употребил в пищу мясо дикого кабана. По информации источника, над Фьюри нависла угроза после признания фермера Мартина Кейрфута, вокруг показаний которого строилось дело в 2015-м.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ccb216bab323ef8685c7" data-vnd="ccb216bab323ef8685c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ccb216bab323ef8685c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда мужчина рассказал, что действительно поставлял мясо кабанов Фьюри и его брату Хьюи, однако теперь признался, что лжесвидетельствовал по просьбе самого боксера. Тот пообещал ему 25 тысяч фунтов стерлингов. Промоутер боксера Фрэнк Уоррен назвал слова фермера лживыми.

По итогам расследования Фьюри был дисквалифицирован на два года вместо полагающихся в таком случае четырех, причем срок отстранения отсчитывался с декабря 2015-го. Британец сумел в скором времени вернуться в бокс. 22 февраля Тайсон нокаутировал Деонтея Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Их третий бой пройдет летом 2020 года.