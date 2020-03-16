«Пацан вообще класс». Тренер сборной Узбекистана восхитился казахстанским боксером

Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов привлек внимание тренера сборной Узбекистана Тулкина Киличева. В беседе с корреспондентом Vesti.kz специалист назвал своего любимчика из казахстанской команды и сильную сторону победителя ЧМ-2019.
21-летний дебютант национальной сборной после победы в мировом первенстве выиграл олимпийскую квалификацию на Игры-2020.
«Сейчас мне понравился ваш боксер из категории до 81 килограмма — Бекзад Нурдаулетов. Мне всегда нравился Абылайхан Жусупов, который выступает в 69 килограммах. И он мне до сих пор нравится. Но
А Нурдаулетов — боец. У него характер. Он как кураж поймает, то до конца доведет. Пацан вообще класс", — поделился Киличев.
«Есть вопросы». Главный тренер сборной Казахстана — об отборе на Олимпиаду-2020 и финалах турнира.
Добавим, что боксеры мужской сборной Казахстана выиграли все восемь лицензий на Игры-2020. Также подопечные Галымбека Кенжебаева стали обладателями семи медалей отборочного турнира — у казахстанцев два первых места.