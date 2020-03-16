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16 марта, источник: Vesti.kz

«Пацан вообще класс». Тренер сборной Узбекистана восхитился казахстанским боксером

Еще одного спортсмена он назвал своим любимчиком.
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Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов привлек внимание тренера сборной Узбекистана Тулкина Киличева. В беседе с корреспондентом Vesti.kz специалист назвал своего любимчика из казахстанской команды и сильную сторону победителя ЧМ-2019.

21-летний дебютант национальной сборной после победы в мировом первенстве выиграл олимпийскую квалификацию на Игры-2020.

«Сейчас мне понравился ваш боксер из категории до 81 килограмма — Бекзад Нурдаулетов. Мне всегда нравился Абылайхан Жусупов, который выступает в 69 килограммах. И он мне до сих пор нравится. Но почему-то у него роста нет… Он должен был, как Серик Сапиев, идти вперед и вперед, а он остановился. Может быть, он еще вверх пойдет.

А Нурдаулетов — боец. У него характер. Он как кураж поймает, то до конца доведет. Пацан вообще класс", — поделился Киличев.

«Есть вопросы». Главный тренер сборной Казахстана — об отборе на Олимпиаду-2020 и финалах турнира.

Добавим, что боксеры мужской сборной Казахстана выиграли все восемь лицензий на Игры-2020. Также подопечные Галымбека Кенжебаева стали обладателями семи медалей отборочного турнира — у казахстанцев два первых места.

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