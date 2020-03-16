«Пацан вообще класс». Тренер сборной Узбекистана восхитился казахстанским боксером

«Сейчас мне понравился ваш боксер из категории до 81 килограмма — Бекзад Нурдаулетов. Мне всегда нравился Абылайхан Жусупов, который выступает в 69 килограммах. И он мне до сих пор нравится. Но почему-то у него роста нет… Он должен был, как Серик Сапиев, идти вперед и вперед, а он остановился. Может быть, он еще вверх пойдет.