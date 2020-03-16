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16 марта, источник: Vesti.kz

Тренировавшийся с Головкиным супертяж получил бой за два титула

Британский супертяж Джо Джойс (10−0, 9 КО) оспорит два титула в поединке вечера бокса в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником будет непобежденный соотечественник Даниэль Дюбуа (14−0, 13 КО). На кону встречи будут стоять два титула — чемпиона Европы по версии EBU и чемпиона Британии по версии BBBofC.

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Событие станет главным всего вечера бокса, который состоится 11 апреля. Принимать предстоящее боксерское шоу будет арена O2 в Лондоне.

Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.

Также Джойс в своей время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.

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