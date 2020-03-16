Тренировавшийся с Головкиным супертяж получил бой за два титула
Британский супертяж Джо Джойс (10−0, 9 КО) оспорит два титула в поединке вечера бокса в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Британский супертяж Джо Джойс (10−0, 9 КО) оспорит два титула в поединке вечера бокса в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником будет непобежденный соотечественник Даниэль Дюбуа (14−0, 13 КО). На кону встречи будут стоять два титула — чемпиона Европы по версии EBU и чемпиона Британии по версии BBBofC.
Событие станет главным всего вечера бокса, который состоится 11 апреля. Принимать предстоящее боксерское шоу будет арена O2 в Лондоне.
Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.
Также Джойс в своей время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.