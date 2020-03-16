Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
30
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Хоккей. КХЛ
17.03
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.03
СКА
Йокерит
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
20:45 (мск), источник: ТАСС

Российские боксеры будут срочно вывезены из Лондона после отмены олимпийской квалификации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сборная России по боксу будет в срочном порядке вывезена чартером из Англии после отмены европейской квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Наверх
Турнир стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта. В понедельник стало известно, что соревнования приостановлены до мая.

«Не знаю, зачем они тогда вообще начали проводить, для спортсменов это удар, — сказал Кремлев. — Думаю, Олимпиаду надо переносить. У наших ребят все в порядке с безопасностью, наших спортсменов мы будем чартером оттуда вывозить в срочном порядке».

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Читайте также
Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца
Во время загрузки произошла ошибка.
14 февраля© Ньюстюб
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
В России отменят все международные спортивные соревнования
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Драчев пристыдил олимпийского чемпиона, критиковавшего Фуркада
Жена Малкина рассказала о ситуации с коронавирусом в США
Газзаев: Нельзя допустить, чтобы «Зенит» признали чемпионом
Глава АСА: Сделаем все, чтобы бой Емельяненко состоялся
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь