Российские боксеры будут срочно вывезены из Лондона после отмены олимпийской квалификации

Турнир стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта. В понедельник стало известно, что соревнования приостановлены до мая.

«Не знаю, зачем они тогда вообще начали проводить, для спортсменов это удар, — сказал Кремлев. — Думаю, Олимпиаду надо переносить. У наших ребят все в порядке с безопасностью, наших спортсменов мы будем чартером оттуда вывозить в срочном порядке».