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09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бетербиев сообщил о переносе боя с Фаньлуном из-за коронавируса

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о переносе боя с китайцем Мэном Фаньлуном из-за распространения коронавируса.

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Источник: AP 2020

Поединок должен был пройти 28 марта в Квебеке (Канада).

— Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие: мой следующий бой, который должен был состояться 28 марта, отменен, — написал Бетербиев в своем Instagram. — Бой будет перенесен на более позднюю дату. Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку.

У непобежденного 35-летнего россиянина 15 побед, 32-летний Фаньлун выиграл все 16 боев в карьере.

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