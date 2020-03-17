Бетербиев сообщил о переносе боя с Фаньлуном из-за коронавируса
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о переносе боя с китайцем Мэном Фаньлуном
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о переносе боя с китайцем Мэном Фаньлуном
Поединок должен был пройти 28 марта в Квебеке (Канада).
— Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие: мой следующий бой, который должен был состояться 28 марта, отменен, — написал Бетербиев в своем Instagram. — Бой будет перенесен на более позднюю дату. Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку.
У непобежденного 35-летнего россиянина 15 побед, 32-летний Фаньлун выиграл все 16 боев в карьере.