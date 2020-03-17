Top Rank отменила бои Алимханулы и обладателя трех титулов из Казахстана

«Здоровье и безопасность наших бойцов, а также нашего персонала и всей продуктивной команды ESPN являются самой важной вещью при планировании наших следующих шагов, — сказал Арум. — Мы не можем дождаться, когда вновь соберем арену, которую заполнят наши преданные фанаты, однако полдержание мер предосторожности является сейчас куда более благоразумным, чем все остальное».

Таким образом, чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15−0, 15 KO) не сможет провести защиту титулов против китайского боксера Фаньлун Мэна (16−0, 10 KO), которая была запланирована на 28-е марта в Квебеке (Канада).

Также откладывается и дебют под знаменами Top Rank японского нокаутера Наойи Иноуэ (19−0, 16 KOs), который 25-го апреля в Лас-Вегасе должен был провести объединительный поединок с филиппинцем Джоном Казимеро (29−4, 20 KOs).