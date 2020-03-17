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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Top Rank отменила бои Алимханулы и обладателя трех титулов из Казахстана

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объявил, что вечера профессионального бокса, которые были запланированы на конец марта и весь апрель, теперь переносятся на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса. Его слова приводит Boxingscene.com.

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«Здоровье и безопасность наших бойцов, а также нашего персонала и всей продуктивной команды ESPN являются самой важной вещью при планировании наших следующих шагов, — сказал Арум. — Мы не можем дождаться, когда вновь соберем арену, которую заполнят наши преданные фанаты, однако полдержание мер предосторожности является сейчас куда более благоразумным, чем все остальное».

Таким образом, чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15−0, 15 KO) не сможет провести защиту титулов против китайского боксера Фаньлун Мэна (16−0, 10 KO), которая была запланирована на 28-е марта в Квебеке (Канада).

Также откладывается и дебют под знаменами Top Rank японского нокаутера Наойи Иноуэ (19−0, 16 KOs), который 25-го апреля в Лас-Вегасе должен был провести объединительный поединок с филиппинцем Джоном Казимеро (29−4, 20 KOs).

Добавим, что в рамках шоу в Канаде также планировались поединки с участием казахстанских боксеров. Так, Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), владеющий титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, должен провести бой против ганца Иссы Самира (18−0, 15 КО), а обладатель титулов WBC Asia, WBA International и WBO Global во втором среднем весе Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО) — против местного бойца Тима Кронина (12−4−2, 3 КО).

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