СМИ: Бой между Ковалевым и Баррерой отменен из-за коронавируса

Источник: AP 2020

По информации источника, организаторы отменили полностью боксерский вечер в городе Индио. Главным поединком должен был стать бой между Ковалевым и Баррерой. Официального заявления организаторы еще не делали. Также будет отменен поединок между японцем Наоей Иноуэ и филиппинцем Джонриэлем Касимеро.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Баррера, которому 38 лет, провел 25 поединков, одержав 22 победы (14 нокаутом) и потерпев три поражения.

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) с 2014 по 2016 год, по версии WBO — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах.