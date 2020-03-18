«Готов драться даже с инопланетянином». Алимханулы бросил вызов «Канело» и чемпионам мира в весе Головкина

Источник: AP 2020

Свой следующий Алимханулы, владеющего титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, должен был провести в рамках вечера бокса 28 марта в Квебеке (Канада) против Иссы Самира (18−0, 15 KO) из Ганы. Однако шоу перенесли на неопределенное время в связи с пандемией коронавируса. Интервью c Fight-library. com было взято у казахстанца до отмены ивента.

«Я уважаю своего соперника. У него очень хороший рэкорд, но он не чемпион мира. Мне нет дела до его послужного списка. Я выйду в ринге, чтобы показать казахский стиль. Поверьте, я давно готов драться против чемпионов. Был готов вчера, готов сегодня и буду готов завтра. Я хочу биться только с чемпионами. Я думаю, что после этого поединка Top Rank даст мне чемпионский бой. Я хочу побить Чарло, Андраде и «Канело».

Вы не представляете, как сильно мне хочется стать чемпионом мира. День и ночь я думаю об этом и усердно работаю. Даже если сейчас Top Rank поменяет мне соперника и поставит Андраде, я буду готов. Я побью Андраде даже под водой и на луне. Даже если моим соперником станет инопланетянин, я с ним подерусь. Меня не интересует, кем является мой оппонент, его имя и рэкорд. Я заинтересован лишь в титуле чемпиона мира, — сказал Алимханулы.

Добавим, что Джермалл Чарло является чемпионом мира по версии WBC в среднем весе, а Деметриусу Андраде принадлежит пояс WBO в этой же категории. Сауль «Канело» Альварес — действующий чемпион в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).