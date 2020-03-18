Обнародованы подробности переговоров и финансовые запросы «Канело» за третий бой с Головкиным

Источник: AP 2020

Соглашение об этом было достигнуто в ходе долгих и сложных переговоров и включает договоренность о проведении обоими боксерами промежуточных поединков. Альварес встретится с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), а Головкин — с обязательным претендентом на титул IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО).

Несмотря на то, что договоренность достигнута, официально о ней не сообщалось из-за того, что эпидемия коронавируса в последние дни вызвала многочисленные отмены и переносы боев. Ожидается, что на этой неделе промоутеры объявят о бое «Канело» — Сондерс, но, скорее всего, дата его проведения пока останется открытой. Изначально планировалось, что он состоится 2 мая в Лас-Вегасе.

Сообщается, что переговоры о бое Альвареса в мае на самом деле изначально предполагали достижение договоренности о двух боях мексиканца, так как стриминговый сервис DAZN, подписавший с «Канело» контракт стоимостью 365 миллионов долларов на 11 боев, настаивал на подписании контракта на третий бой с Головкиным до того, как Альварес определится с соперником для майского поединка.

Приводятся подробности того, как проходили переговоры с Альваресом.

Выбор соперника для майского поединка «Канело» в итоге свелся к двум кандидатурам — чемпионам мира во втором среднем весе из Великобритании Сондерсу и Каллуму Смиту (27−0, 19 КО). После отказа от первого предложения, о котором промоутеры Альвареса объявили публично, Смит смягчил свои финансовые запросы, и принципиальная договоренность о бое Альвареса и Смита была достигнута. Со своей стороны DAZN, планирующий расширить свою деятельность на большее количество стран, включая Великобританию, хотел, чтобы бой Альварес — Смит прошел в Великобритании.

Один из руководителей DAZN Джон Скиппер даже лично летал в Сан-Диего к Альваресу с целью убедить его провести бой против Смита в Англии и одновременно дать согласие на третий бой с Головкиным в сентябре. В отличие от Головкина контракт «Канело» с DAZN не содержит условия о проведении третьего боя, поэтому сервису необходимо было дополнительно договориться об этом с мексиканцем.

«Канело» сказал, что он готов провести третий бой с Головкиным в обмен на то, что за него он получит больше, чем его гарантированный гонорар за бой в размере 35 миллионов долларов. Кроме дополнительных финансовых запросов Альварес также поменял свое мнение относительно майского поединка и выразил желание встретится с Сондерсом, а не со Смитом.

Однако к тому времени Сондерс хотел за бой с мексиканцем больше, чем Смит. В итоге Сондерс пошел на уступки, что позволило промоутерам Альвареса из Golden Boy достичь с ним договоренности, однако согласия Канело на третий бой с Головкиным осенью еще не было. Ход переговоров затруднял и тот факт, что Альварес не общался с руководством Golden Boy напрямую и все вопросы решались через его адвоката. В конце концов стороны достигли окончательного соглашения о двух боях 10 марта, а на следующий день подписали контракты, но неизвестно, сумел ли добиться Альварес увеличения своего гонорара за третий бой с Головкиным.

Промоутеры планировали объявить о достижении договоренности на прошлой неделе, а на этой неделе провести пресс-конференцию, однако эти планы были отложены из-за неопределенной текущей ситуации с коронавирусом.