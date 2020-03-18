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11:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Александр, а не Олександр». Усик не боится украинского гнева

Одному из лучших боксеров мира иногда задают «собачьи вопросы».

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Источник: Спорт-Экспресс

Так сложилось, что Александр Усик сейчас в России популярен вряд ли меньше, чем на Украине. Возможно, в том числе из-за высказываний, которые он периодически делает. Самое свежее — про правильное написание его имени. Но и до интервью, которое он дал несколько дней назад YouTube-каналу Behind the Gloves, были прецеденты, когда общество (в основном, украинское) делилось на две части.

«Я кого из вас предал?»

Что именно сказал Усик в последнем интервью? Англоязычная журналистка спросила у него: «Как правильно пишется ваше имя: Александр или Олександр, а то мы писали по-разному, было странно. Давайте проясним ситуацию».

— Меня зовут Александр, — ответил Усик. — Через А. Александр — это по-русски, Олександр — по-украински. Но я — Александр.

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На этом вопрос был закрыт, и в комментариях под видео никто этого даже не заметил. Пока слова Усика не были переведены и опубликованы в русскоязычном интернет-пространстве. Вот тогда-то резонанс случился приличный. Среди украинских болельщиков легко можно найти тех, кто перестал поддерживать боксера и советует ему ехать в Россию. И это еще один из мягких советов.

Случилось все после пресс-конференции, продвигающей бой Усика с Дереком Чисорой, запланированный на 23 мая в Лондоне. Но и до этого момента у части украинских болельщиков находились поводы быть недовольным Усиком. «Любимая» их тема — Крым. В июле 2019 года на уроженца Симферополя обрушились с критикой за то, что он тренировался в Ялте. Видео появилось в Instagram.

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Но еще больше, чем сам приезд Усика в Крым (они случаются регулярно), болельщиков раздражало то, что он говорил про полуостров. Украинские журналисты обожают задавать известным людям вопрос о принадлежности Крыма и на основании ответов делают выводы — патриот человек или нет. Усик был обречен слышать эти вопросы чаще, чем кто-либо другой, потому что родился в Симферополе и постоянно жил там до недавнего времени.

Впервые Усика спросили о принадлежности Крыма еще в 2014 году. Его ответ был следующим: «Я не боюсь ехать домой, потому что еду домой. Я уже говорил и не меняю своего мнения: я — украинец, пусть и из Симферополя. Для меня Крым — это Украина».

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Осенью 2016 года на пресс-конференции перед титульным боем с Кшиштофом Гловацки в Польше Усику снова задали тот же вопрос. Ответ на этот раз был другим, коротким и ясным: «Крым — это Крым». Сказав это, Александр с недовольным выражением лица отложил микрофон. На украинских телеканалах в тот день вышли сюжеты со следующим посылом: Усик изменил свое мнение о том, кому принадлежит Крым. Тогда у боксера, наверное, появилось определенное количество новых недоброжелателей.

В январе 2018 года перед боем с Майрисом Бриедисом Усика еще раз спросили о принадлежности Крыма. На этот раз он ответил резко:

— Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, ваша цель — спровоцировать меня говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах, ты, пес, предатель!» Я кого из вас предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы!

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«Я не разделяю наши народы»

Еще один повод для некоторых украинцев недолюбливать Усика — его слова о том, что он не разделяет украинский и российский народы, сказанные им в 2016 году:

— В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. За меня болеет в России огромное количество людей, во всех частях России. Никаких препятствий между нами нет, препятствия есть только у кого-то в голове.

За эти слова потом цеплялись украинские депутаты. Один из них — Виталий Куприй — припомнил их Усику после боя с Гассиевым и призвал отчитаться о гонораре за поединок. По его мнению, Александра могли просто «купить». Иначе бы он не согласился ехать в Москву, а настоял бы на проведении боя в Саудовской Аравии.

Возможно, как раз из-за таких депутатов Усик и отказался принимать поощрение от власти в виде звания героя Украины.

— Не нужны мне никакие звезды, — сказал он 1 августа 2018-го на пресс-конференции в Киеве. — Для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь и люди говорят, что за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2−3 ночи смотрели без звука бой — это признание. А не звезды, которые вы раздаете кому попало.

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Александр продолжает приезжать в Симферополь, хоть и обзавелся квартирой в Киеве и переехал туда с семьей. Боксер не раз говорил, что будет ездить в Крым и впредь, так как там он родился и крестился, там у него осталось много близких друзей и родственников. «Когда начал летать, помни о тех, с кем ползал», — говорит он.

Боксер причисляет себя к Русской православной церкви, а еще поздравляет мужчин с 23 февраля, несмотря на то, что на Украине этот день перестал быть официальным праздником.

При этом Усик никогда публично не говорил, что хочет сменить гражданство на российское. Он выходит на ринг с украинским флагом и вообще часто демонстрирует украинскую символику, а, как известно, на публичных мероприятиях так делают далеко не все спортсмены.

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