«Александр, а не Олександр». Усик не боится украинского гнева
Одному из лучших боксеров мира иногда задают «собачьи вопросы».
Одному из лучших боксеров мира иногда задают «собачьи вопросы».
Так сложилось, что Александр Усик сейчас в России популярен вряд ли меньше, чем на Украине. Возможно, в том числе
Что именно сказал Усик в последнем интервью? Англоязычная журналистка спросила у него: «Как правильно пишется ваше имя: Александр или Олександр, а то мы писали
— Меня зовут Александр, — ответил Усик. — Через А. Александр — это
На этом вопрос был закрыт, и в комментариях под видео никто этого даже не заметил. Пока слова Усика не были переведены и опубликованы в русскоязычном
Случилось все после
Но еще больше, чем сам приезд Усика в Крым (они случаются регулярно), болельщиков раздражало то, что он говорил про полуостров. Украинские журналисты обожают задавать известным людям вопрос о принадлежности Крыма и на основании ответов делают выводы — патриот человек или нет. Усик был обречен слышать эти вопросы чаще, чем
Впервые Усика спросили о принадлежности Крыма еще в 2014 году. Его ответ был следующим: «Я не боюсь ехать домой, потому что еду домой. Я уже говорил и не меняю своего мнения: я — украинец, пусть и из Симферополя. Для меня Крым — это Украина».
Осенью 2016 года на
В январе 2018 года перед боем с Майрисом Бриедисом Усика еще раз спросили о принадлежности Крыма. На этот раз он ответил резко:
— Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, ваша цель — спровоцировать меня говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах, ты, пес, предатель!» Я кого из вас предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы!
Еще один повод для некоторых украинцев недолюбливать Усика — его слова о том, что он не разделяет украинский и российский народы, сказанные им в 2016 году:
— В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. За меня болеет в России огромное количество людей, во всех частях России. Никаких препятствий между нами нет, препятствия есть только у
За эти слова потом цеплялись украинские депутаты. Один из них — Виталий Куприй — припомнил их Усику после боя с Гассиевым и призвал отчитаться о гонораре за поединок. По его мнению, Александра могли просто «купить». Иначе бы он не согласился ехать в Москву, а настоял бы на проведении боя в Саудовской Аравии.
Возможно, как раз
— Не нужны мне никакие звезды, — сказал он 1 августа 2018-го на
Александр продолжает приезжать в Симферополь, хоть и обзавелся квартирой в Киеве и переехал туда с семьей. Боксер не раз говорил, что будет ездить в Крым и впредь, так как там он родился и крестился, там у него осталось много близких друзей и родственников. «Когда начал летать, помни о тех, с кем ползал», — говорит он.
Боксер причисляет себя к Русской православной церкви, а еще поздравляет мужчин с 23 февраля, несмотря на то, что на Украине этот день перестал быть официальным праздником.
При этом Усик никогда публично не говорил, что хочет сменить гражданство на российское. Он выходит на ринг с украинским флагом и вообще часто демонстрирует украинскую символику, а, как известно, на публичных мероприятиях так делают далеко не все спортсмены.