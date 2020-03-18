«Александр, а не Олександр». Усик не боится украинского гнева

Источник: Спорт-Экспресс

Так сложилось, что Александр Усик сейчас в России популярен вряд ли меньше, чем на Украине. Возможно, в том числе из-за высказываний, которые он периодически делает. Самое свежее — про правильное написание его имени. Но и до интервью, которое он дал несколько дней назад YouTube-каналу Behind the Gloves, были прецеденты, когда общество (в основном, украинское) делилось на две части.

«Я кого из вас предал?»

Что именно сказал Усик в последнем интервью? Англоязычная журналистка спросила у него: «Как правильно пишется ваше имя: Александр или Олександр, а то мы писали по-разному, было странно. Давайте проясним ситуацию».

— Меня зовут Александр, — ответил Усик. — Через А. Александр — это по-русски, Олександр — по-украински. Но я — Александр.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m_LhusptrZk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом вопрос был закрыт, и в комментариях под видео никто этого даже не заметил. Пока слова Усика не были переведены и опубликованы в русскоязычном интернет-пространстве. Вот тогда-то резонанс случился приличный. Среди украинских болельщиков легко можно найти тех, кто перестал поддерживать боксера и советует ему ехать в Россию. И это еще один из мягких советов.

Случилось все после пресс-конференции, продвигающей бой Усика с Дереком Чисорой, запланированный на 23 мая в Лондоне. Но и до этого момента у части украинских болельщиков находились поводы быть недовольным Усиком. «Любимая» их тема — Крым. В июле 2019 года на уроженца Симферополя обрушились с критикой за то, что он тренировался в Ялте. Видео появилось в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz_Xs6XBTfX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz_Xs6XBTfX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz_Xs6XBTfX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??LomUs™️?? (@lomus_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-16T19:57:27+00:00">16 Июл 2019 в 12:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но еще больше, чем сам приезд Усика в Крым (они случаются регулярно), болельщиков раздражало то, что он говорил про полуостров. Украинские журналисты обожают задавать известным людям вопрос о принадлежности Крыма и на основании ответов делают выводы — патриот человек или нет. Усик был обречен слышать эти вопросы чаще, чем кто-либо другой, потому что родился в Симферополе и постоянно жил там до недавнего времени.

Впервые Усика спросили о принадлежности Крыма еще в 2014 году. Его ответ был следующим: «Я не боюсь ехать домой, потому что еду домой. Я уже говорил и не меняю своего мнения: я — украинец, пусть и из Симферополя. Для меня Крым — это Украина».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9tvccpHByA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9tvccpHByA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9tvccpHByA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-14T12:51:41+00:00">14 Мар 2020 в 5:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Осенью 2016 года на пресс-конференции перед титульным боем с Кшиштофом Гловацки в Польше Усику снова задали тот же вопрос. Ответ на этот раз был другим, коротким и ясным: «Крым — это Крым». Сказав это, Александр с недовольным выражением лица отложил микрофон. На украинских телеканалах в тот день вышли сюжеты со следующим посылом: Усик изменил свое мнение о том, кому принадлежит Крым. Тогда у боксера, наверное, появилось определенное количество новых недоброжелателей.

В январе 2018 года перед боем с Майрисом Бриедисом Усика еще раз спросили о принадлежности Крыма. На этот раз он ответил резко:

— Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, ваша цель — спровоцировать меня говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах, ты, пес, предатель!» Я кого из вас предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9ZXYztHujG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9ZXYztHujG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9ZXYztHujG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-06T14:56:40+00:00">6 Мар 2020 в 6:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не разделяю наши народы»

Еще один повод для некоторых украинцев недолюбливать Усика — его слова о том, что он не разделяет украинский и российский народы, сказанные им в 2016 году:

— В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. За меня болеет в России огромное количество людей, во всех частях России. Никаких препятствий между нами нет, препятствия есть только у кого-то в голове.

За эти слова потом цеплялись украинские депутаты. Один из них — Виталий Куприй — припомнил их Усику после боя с Гассиевым и призвал отчитаться о гонораре за поединок. По его мнению, Александра могли просто «купить». Иначе бы он не согласился ехать в Москву, а настоял бы на проведении боя в Саудовской Аравии.

Возможно, как раз из-за таких депутатов Усик и отказался принимать поощрение от власти в виде звания героя Украины.

— Не нужны мне никакие звезды, — сказал он 1 августа 2018-го на пресс-конференции в Киеве. — Для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь и люди говорят, что за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2−3 ночи смотрели без звука бой — это признание. А не звезды, которые вы раздаете кому попало.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X7Y9FQ6GGxY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр продолжает приезжать в Симферополь, хоть и обзавелся квартирой в Киеве и переехал туда с семьей. Боксер не раз говорил, что будет ездить в Крым и впредь, так как там он родился и крестился, там у него осталось много близких друзей и родственников. «Когда начал летать, помни о тех, с кем ползал», — говорит он.

Боксер причисляет себя к Русской православной церкви, а еще поздравляет мужчин с 23 февраля, несмотря на то, что на Украине этот день перестал быть официальным праздником.