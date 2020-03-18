Экс-чемпион мира по боксу Роджер Мэйуэзер умер на 59-м году жизни

«Мой дядя был одним из самых главных людей в моей жизни в ринге и за его пределами. Роджер был великим чемпионом и одним из лучших тренеров по боксу. К сожалению, здоровье начало его подводить в последние несколько лет, и теперь он может покоиться с миром. Роджер был целым миром для меня, моего отца, моего дяди Джеффа, для всей нашей семьи, для каждого в нашем боксерском зале и всего мира бокса. Это страшная потеря для нас», — заявил экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер-младший.