Российские боксеры вернулись в Москву из Лондона

Российские боксеры вернулись в Москву из Лондона

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские боксеры вернулись в Москву с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.