Российские боксеры вернулись в Москву из Лондона
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские боксеры вернулись в Москву с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские боксеры вернулись в Москву с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.
«Боксеры прилетели в Москву», — сказал собеседник агентства.
Ранее генеральный секретарь федерации Умар Кремлев сообщил ТАСС, что все члены команды ближайшие две недели проведут в самоизоляции.
Олимпийский квалификационный турнир был досрочно завершен