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20:54 (мск), источник: ТАСС

Российские боксеры вернулись в Москву из Лондона

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские боксеры вернулись в Москву с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

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«Боксеры прилетели в Москву», — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь федерации Умар Кремлев сообщил ТАСС, что все члены команды ближайшие две недели проведут в самоизоляции.

Олимпийский квалификационный турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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