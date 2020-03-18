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18 марта, источник: ТАСС

Новая дата олимпийской квалификации по боксу будет известна в течение недели

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новые дата и место олимпийской квалификации по боксу на Игры в Токио будут известны в течение недели. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский.

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Источник: РИА "Новости"

«Представитель МОК [Международного олимпийского комитета] сообщил, что в течение недели в национальные федерации поступит письмо с датой и местом квалификации», — сказал Шидловский.

Олимпийский квалификационный турнир в Лондоне был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Сборные России вернулись в Москву в среду.

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