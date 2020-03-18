Новая дата олимпийской квалификации по боксу будет известна в течение недели
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новые дата и место олимпийской квалификации по боксу на Игры в Токио будут известны в течение недели. Об этом на
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новые дата и место олимпийской квалификации по боксу на Игры в Токио будут известны в течение недели. Об этом на
«Представитель МОК [Международного олимпийского комитета] сообщил, что в течение недели в национальные федерации поступит письмо с датой и местом квалификации», — сказал Шидловский.
Олимпийский квалификационный турнир в Лондоне был досрочно завершен
Сборные России вернулись в Москву в среду.