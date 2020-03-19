Бой троицу любит

Источник: AFP 2020

Нынешней осенью состоится бой, который имеет все шансы превратиться в главное с точки зрения интереса публики и финансовых показателей событие года в профессиональном боксе. Речь о третьем поединке между двумя выдающимися средневесами — мексиканцем Саулем Альваресом, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории в большинстве рейтингов, и казахстанцем Геннадием Головкиным, когда-то претендовавшим на этот статус.

О договоренности о проведении осенью боя между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным вчера сообщил телеканал ESPN. Он утверждает, что сделку уже можно считать «завершенной», хотя некоторые ее детали неясны по вполне понятным причинам. Это, например, точная дата, на которую будет назначен поединок. Она будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса. Дело в том, что до этого матча в расписании Сауля Альвареса значится поединок с британцем Билли Джо Сондерсом за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в суперсреднем весе (до 76,2 кг), первоначально назначенный на 2 мая, но затем отложенный, предположительно, до июня из-за коронавируса. Похожая история и с Геннадием Головкиным. Ему тоже предстоит провести «промежуточный» бой с поляком Камилем Шереметой за принадлежащий Головкину пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе (до 72,6 кг). Он переносился уже несколько раз из-за травм казахстанца и теперь, как утверждают источники, должен состояться 6 июня. Но опять же это при условии, что пандемия в ближайшее время сойдет на нет.

По данным ESPN, пункт о бое Сауля Альвареса против Геннадия Головкина в 2020 году содержался в контракте мексиканца на матч с Билли Джо Сондерсом. Оба поединка вписаны в рамки действующего договора Альвареса со стриминговым сервисом DAZN, рассчитанным на пять лет и 11 выступлений спортсмена. За каждый выход на ринг он зарабатывает $35 млн (общая сумма соглашения — $365 млн — некоторое время была рекордным индивидуальным контрактом в спорте). Но источники ESPN рассказывают, что, чтобы убедить Альвареса не уклоняться от встречи с Головкиным, на переговоры к нему в Калифорнию (боксер живет в Сан-Диего) специально прилетал из Нью-Йорка исполнительный директор DAZN Джон Скиппер, согласившийся увеличить стандартный гонорар.

С тем же сервисом контракт и у Геннадия Головкина. Правда, он скромнее — на три года и шесть поединков, и заработки казахстанца чуть меньше.

Почему бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным обречен на экстраординарное внимание, объяснить несложно: это столкновение двух бойцов, про которых на протяжении многих лет было принято говорить как про, может быть, ярчайших гениев современного бокса.

Каждый собрал кучу официальных и неофициальных наград, признаний. И в актуальных классификациях они располагаются в верхней части. Скажем, в классификации сильнейших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, BoxRec Альварес занимает сейчас первую строчку, а Головкин — четвертую.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Головкин потерпел первое поражение в карьере

А перцу противостоянию добавляет бэкграунд. Сауль Альварес и Геннадий Головкин уже дрались друг с другом дважды, определяя короля среднего веса, а возможно, и всего профессионального бокса. Бои вышли захватывающими. Первый, в сентябре 2017 года, закончился ничьей, второй, ровно через год, — выигрышем Альвареса по очкам с минимальным перевесом. При этом некоторые опытные эксперты не были уверены в справедливости вердиктов судей: казахстанец, на их взгляд, заслуживал большего.

Великолепными были и финансовые показатели матчей. В обоих случаях билетные сборы перевалили за $20 млн.

Но еще важнее, что за боями наблюдало огромное количество телезрителей, смотревших прямую платную трансляцию на канале HBO, позже покинувшем боксерский рынок, — более 1 млн абонентов. Благодаря в первую очередь им общие поступления, сгенерированные матчами Альвареса и Головкина, получились грандиозными. У позапрошлого боя они, по неофициальным данным, перевалили за $100 млн, у повторного, уже по данным официальным, немножко не дотянули до красивого рубежа, составив $94 млн.

Если сомнений в коммерческом успехе очередного боя Сауля Альвареса и Геннадия Головкина нет никаких, то по поводу успеха именно спортивного, что ли, они у аналитиков существуют. Так, известный обозреватель ESPN Дэн Рафаэл, комментируя договоренность о третьем поединке мексиканского и казахстанского бойцов, высказал мнение, что расклад в нем нельзя сравнивать с раскладом в тех, что ему предшествовали.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий 5 главных побед в карьере Головкина

Перед предыдущими матчами котировки на Сауля Альвареса и Геннадия Головкина были примерно равными. Более того, имелись все причины считать немножко более опытного Головкина фаворитом — и собственно, мнение насчет своих возможностей, несмотря на общий неблагоприятный итог двух «серий» противостояния, он не опроверг, доставив кучу проблем Альваресу.

Однако за прошедшие полтора года представления о потенциале боксеров слегка изменились. Сауль Альварес в свои 29 лет, безусловно, находится на пике. Это подтверждают и его бои. Сначала, «поднявшись» из среднего в суперсредний вес, он разгромил британца Роки Филдинга, затем, вернувшись в средний, убедительно одолел по очкам американца Дэниела Джейкобса, и, наконец, в ноябре прошлого года скакнув аж в полутяжелый вес (до 79,4 кг), на две категории выше «родной», нокаутировал считавшегося опаснейшим оппонентом россиянина Сергея Ковалева. Этот скачок принес ему звание боксера номер один по итогам 2019 года практически от всех авторитетных ресурсов.

Геннадий Головкин, который уже достиг ветеранского возраста (в апреле ему исполняется 38), в этот период смотрелся куда менее впечатляюще. У него было два боя. В одном он выиграл нокаутом у канадца Стива Роллса, которого BoxRec в своем рейтинге средневесов разместил в хвосте первой сотни, во втором — по очкам у украинца Сергея Деревянченко, пропустив огромное количество неприятных ударов. Плюс в последнее время подготовке Головкина мешала травма ноги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0e9216a84624cd6744a3" data-vnd="0e9216a84624cd6744a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0e9216a84624cd6744a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В своем резюме Дэн Рафаэл констатировал, что Геннадий Головкин, все еще оставаясь классным бойцом, «явно на спаде» и что Сауль Альварес наконец должен победить казахстанца так, чтобы победа не вызывала бурных дискуссий.