Головкину нужно добиться нокаута. Эксперт о шансах GGG в третьем бою с «Канело»

Источник: AP 2020

«На данный момент Головкин должен знать, что ему не светит выиграть у «Канело», которого называют «Лицом бокса», по решению судей. Поэтому он должен полностью выложиться в третьем бою. Единственными бойцами, которые агрессивно действовали против «Канело», продвигаясь в быстром темпе, были Хосе Мигель Котто и Лиам Смит. Они оба боксировали довольно эффективно, прежде чем у них «закончился бензин», и мексиканец их остановил.

Читайте также Бой троицу любит

Если посмотреть на два предыдущих поединка Канело и Головкина, то становится ясно, что GGG не выиграет решением судей у популярной мексиканской звезды. Поэтому, если Головкин объективно оценивает свои шансы на победу, он должен строить соответствующие планы. В прошлом у Головкина срабатывала тактика, когда он обрушал на «Канело» безостановочные удары.

Мы видели, как Головкин сделал это в последнем раунде своего первого поединка с «Канело», и в конце он его измотал и заставил споткнулся. Если бы Головкин изучал предыдущие бои «Канело», он бы заметил, что тому нужны перерывы на отдых. Альварес боксирует рывками, а затем отдыхает. Боксеры, которые успешно действовали против «Канело», не давали ему отдохнуть.

Если в первые три раунда Головкин сильно пойдет на Сауля и не остановится ни на секунду, он измотает его и забьет. «Канело» — это перфоратор с плохим двигателем. Встречные перфораторы эффективны только тогда, когда их противники атакуют их рывками. Чтобы победить их, нужно форсировать и «выжигать» их", — пишет репортер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0e9216a84624cd6744a3" data-vnd="0e9216a84624cd6744a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0e9216a84624cd6744a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.