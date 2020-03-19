Головкину нужно добиться нокаута. Эксперт о шансах GGG в третьем бою с «Канело»

«На данный момент Головкин должен знать, что ему не светит выиграть у «Канело», которого называют «Лицом бокса», по решению судей. Поэтому он должен полностью выложиться в третьем бою. Единственными бойцами, которые агрессивно действовали против «Канело», продвигаясь в быстром темпе, были Хосе Мигель Котто и Лиам Смит. Они оба боксировали довольно эффективно, прежде чем у них «закончился бензин», и мексиканец их остановил.
Если посмотреть на два предыдущих поединка Канело и Головкина, то становится ясно, что GGG не выиграет решением судей у популярной мексиканской звезды. Поэтому, если Головкин объективно оценивает свои шансы на победу, он должен строить соответствующие планы. В прошлом у Головкина срабатывала тактика, когда он обрушал на «Канело» безостановочные удары.
Мы видели, как Головкин сделал это в последнем раунде своего первого поединка с «Канело», и в конце он его измотал и заставил споткнулся. Если бы Головкин изучал предыдущие бои «Канело», он бы заметил, что тому нужны перерывы на отдых. Альварес боксирует рывками, а затем отдыхает. Боксеры, которые успешно действовали против «Канело», не давали ему отдохнуть.
Если в первые три раунда Головкин сильно пойдет на Сауля и не остановится ни на секунду, он измотает его и забьет. «Канело» — это перфоратор с плохим двигателем. Встречные перфораторы эффективны только тогда, когда их противники атакуют их рывками. Чтобы победить их, нужно форсировать и «выжигать» их", — пишет репортер.
Головкин и Альварес провели два боя между собой. Первый, который прошел в Лас-Вегасе 16 сентября 2017 года, завершился вничью. Во втором 15 сентября 2018 года победу раздельным решением судей одержал «Канело». Оба судейских вердикта вызвали недоумение в рядах любителей бокса, так как по их мнению многих из них Головкин больше заслуживал победы.