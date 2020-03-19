Эдди Хирн сообщил, что трилогию Канело — Головкин перенесут

Эдди Хирн, сопромоутер казахстанского чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина, констатировал, что третий бой его клиента с мексиканцем Саулем Альваресом может быть отложен с сентября текущего года на более поздний срок, сообщает Prosports.kz.

«У “Канело” заключена сдела с Билли Джо Сондерсом, поэтому теперь все зависит от того, когда вновь разрешат проводить крупные спортивные мероприятия. Бой “Канело” — Сондерс должен был состояться 2 мая на Синко де Майо, но теперь мы знаем, что этого точно не произойдет. Вернется ли бокс в июне или июле? Есть все шансы, что Сондерс и Альварес сразятся в этот период, тогда дата поединка “Канело” с Головкиным будет перенесена. Со всеми нынешними срывами бой с 12 сентября придется отодвинуть», — рассказал Хирн в беседе со Sky Sports Boxing.