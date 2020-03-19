Боксерский бой между Джошуа и Пулевым отложен из-за коронавируса

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«Проведение поединка 20 июня невозможно из-за эпидемии коронавируса, несмотря на то, что я к нему готов. Вероятно, что бой состоится позднее, ближе к концу года», — сказал Пулев.

Поединок должен был пройти за пояс в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Бой 38-летнего Пулева с Джошуа мог состояться раньше, но болгарин получил травму плеча.

Джошуа 8 декабря 2019 года вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF, победив в повторном поединке американца Энди Руиса по очкам.