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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Боксерам страшен только коронанокаут». Непобежденный казахстанец — о тренировках в период карантина

Из-за угрозы распространения коронавируса в рамках строгой профилактики были отменены практически все спортивные события, в том числе и вечера бокса. Так, в марте Алматы должен был сразу принять два больших шоу.

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Несмотря на это, боксеры продолжают свои тренировки. Правда в облегченных условиях. О своей текущей спортивной деятельности в интервью Vesti.kz рассказал боксер команды MTK Kazakhstan Абай Толеш.

— Боксерам только коронанокаут страшен, а не коронавирус (смеется). К сожалению, сейчас в Алматы практически все спортивные залы временно не функционируют. Эта судьба постигла и нашу тренировочную базу Round10boxing, расположенную в стенах международного комплекса лыжных трамплинов. Несмотря на карантин, продолжаю вести подготовку и поддерживаю форму.

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Наставник команды MTK Kazakhstan Канат Алтаев раздал всем боксерам индивидуальный план подготовки. Конечно, я не стал исключением и так же, как и все ребята, сильно расстроился, что в мире и в нашей стране возникла подобная ситуация — к нам проник коронавирус.

Основательно готовился к 28 марта, желал порадовать поклонников бокса и показать зрелищный бой. Надеюсь, уже в скором времени все уляжется, и мы в привычном русле будем вести тренировочные занятия. Думаю, уже скоро мы узнаем следующую дату вечера бокса.

— Вы изначально мечтали о карьере в профессиональном боксе? Или со временем был строгий план, согласно которому двигались? Почему не задержались в любителях?

— Люблю бокс с первого дня своего прихода в боксерский зал и, наверное, мог бы иметь неплохую карьеру в любителях. Хочу объяснить, что не видел преград для покорения любительских вершин и не боялся высокой конкуренции, но разбирающиеся в боксе люди посоветовали мне как можно скорее перейти в профессионалы.

В 2019-м году решил перейти в профи. Это был новый, серьезный вызов для меня, и я чувствовал в себе силы, что способен оправдать надежды. Очень рад, что принял своевременное решение. Благодаря менеджерской компании MTK в Казахстане и лично ее руководителю Аскару Салыкбаеву, перед казахстанскими боксерами открылись новые возможности в профи-боксе. У нашей команды есть совместные планы, которые хотим реализовать в ближайшем будущем.

Ближайшие поединки станут серьезной проверкой моих сил и возможностей. После пяти проведенных поединков появилась уверенность в своих силах, но понимаю, для достижения поставленных целей необходимо работать над собой еще очень много.

Добавим, что Толеш является чемпионом Казахстана 2017 года в весе до 75 килограммов. На сегодняшний день он провел пять победных боев в статусе профи.

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