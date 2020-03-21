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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

WBC официально назвал условия для третьего боя Головкин — Альварес

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте сделал заявление по поводу возможного третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В организации считают, что перед трилогией боксеры должны провести промежуточные поединки.

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«“Канело” — GGG III? Пока нет! По некоторым данным, мексиканский чемпион Сауль “Канело” Альварес достиг соглашения, чтобы в третий раз выйти на ринг против Геннадия Головкина. Однако поскольку это пока неофициально, “Канело” и Головкин еще должны выиграть свои следующие поединки, чтобы “зажечь” третий бой», — говорится в заявлении WBC.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе.

В сентябре 2017 была зафиксирована спорная ничья, я через год поединок завершился скандалом, когда победу присудили мексиканцу.

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