WBC официально назвал условия для третьего боя Головкин — Альварес

«“Канело” — GGG III? Пока нет! По некоторым данным, мексиканский чемпион Сауль “Канело” Альварес достиг соглашения, чтобы в третий раз выйти на ринг против Геннадия Головкина. Однако поскольку это пока неофициально, “Канело” и Головкин еще должны выиграть свои следующие поединки, чтобы “зажечь” третий бой», — говорится в заявлении WBC.