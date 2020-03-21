WBC официально назвал условия для третьего боя Головкин — Альварес

В организации считают, что перед трилогией боксеры должны провести промежуточные поединки.
«“Канело” — GGG III? Пока нет! По некоторым данным, мексиканский чемпион Сауль “Канело” Альварес достиг соглашения, чтобы в третий раз выйти на ринг против Геннадия Головкина. Однако поскольку это пока неофициально, “Канело” и Головкин еще должны выиграть свои следующие поединки, чтобы “зажечь” третий бой», — говорится в заявлении WBC.
Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе.
В сентябре 2017 была зафиксирована спорная ничья, я через год поединок завершился скандалом, когда победу присудили мексиканцу.