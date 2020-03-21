«Бойцы не могут простаивать». Со-промоутер Головкина предложил проводить вечера бокса онлайн

«У Хирна есть идея. Правда, она пока что исключительно для Великобритании. Он рассматривает такой сценарий, чтобы ежедневно показывать онлайн боксерские шоу. Он говорит, что может заполнить образовавшийся на телеэкранах спортивных СМИ вакуум. Хирн готов запустить это на телеканале Sky Sports. Будут выступать молодые американские проспекты, такие как Решат Мати или Никита Абабий. А еще все его британские бойцы. Мы говорим о небольших вечерах. Но они позволят бойцам зарабатывать хоть что-то. И, возможно, он сумеет привлечь хоть какую-то аудиторию. Смотрите сами. Мы все сейчас сидим по домам, а смотреть нечего. Думаю, это умно. Увы, в США это пока что нереально. Но если это сработает в Британии, то, считаю, это хороший способ воспользоваться ситуацией», — рассказал журналист Sports Illustrated Крис Манникс.