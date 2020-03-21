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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Бойцы не могут простаивать». Со-промоутер Головкина предложил проводить вечера бокса онлайн

Со-промоутер казахстанца Геннадия Головкина Эдди Хирн, обеспокоенный тем, что его компании Matchroom Boxing приходится отменять бои в связи с пандемией коронавируса, придумал, как сохранить вечера бокса, передает vRinge.com.

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Источник: AP 2020

Он готов ежедневно устраивать небольшие шоу, так сказать, за закрытыми дверями. Сначала, однако, Хирну нужно получить на это разрешение Британского боксерского совета (ВВВоС). Вердикт будет вынесен уже в начале апреля.

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«У Хирна есть идея. Правда, она пока что исключительно для Великобритании. Он рассматривает такой сценарий, чтобы ежедневно показывать онлайн боксерские шоу. Он говорит, что может заполнить образовавшийся на телеэкранах спортивных СМИ вакуум. Хирн готов запустить это на телеканале Sky Sports. Будут выступать молодые американские проспекты, такие как Решат Мати или Никита Абабий. А еще все его британские бойцы. Мы говорим о небольших вечерах. Но они позволят бойцам зарабатывать хоть что-то. И, возможно, он сумеет привлечь хоть какую-то аудиторию. Смотрите сами. Мы все сейчас сидим по домам, а смотреть нечего. Думаю, это умно. Увы, в США это пока что нереально. Но если это сработает в Британии, то, считаю, это хороший способ воспользоваться ситуацией», — рассказал журналист Sports Illustrated Крис Манникс.

«Мы говорим о том, чтобы делать бои каждый вечер. Если мы сможем найти под все это дело площадку и средства, то не вижу причин, чтобы не пойти по этому пути. В конце концов, бойцы не могут простаивать, им нужно боксировать», — поделился Хирн.

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