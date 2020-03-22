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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин обратился к казахстанцам

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поздравил казахстанцев с Наурызом, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters
Источник: Инстаграм "gggboxing"

Открытка на казахском и английском языках появилась в официальном Instagram.

Там на боксера подписаны свыше 3,8 миллиона человек.

Также казахстанцев с Наурызом поздравил хоккейный «Барыс».

Кроме того, это сделали футбольная «Астана», другие клубы и спортивные организации.

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