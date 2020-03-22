Головкин обратился к казахстанцам
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поздравил казахстанцев с Наурызом, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поздравил казахстанцев с Наурызом, передает корреспондент Vesti.kz.
Открытка на казахском и английском языках появилась в официальном Instagram.
Там на боксера подписаны свыше 3,8 миллиона человек.
Также казахстанцев с Наурызом поздравил хоккейный «Барыс».
Кроме того, это сделали футбольная «Астана», другие клубы и спортивные организации.