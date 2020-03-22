Сондерс пошутил про коронавирус и подставил победителя WBSS

Британцы планировали вылететь рейсом Delta Airlines. Позвонив в авиакомпанию, Сондерс заявил, что у Тейлора и Дэвисона — коронавирус. В итоге победителю Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и тренеру не разрешили совершить перелет.
Отмечается, что Тейлора и Дэвисона не впечатлила шутка Сондерса — у них возникли большие проблемы. Сам же Сондерс оправдал поступок тем, что действительно подозревал у товарищей признаки коронавируса, и извинился за инцидент.
В следующем бою Сондерс может встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−2−1, 26 КО), который владеет титулами WBA (Super) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем. Поединок планировался на 2 мая, но может быть перенесен на июнь из-за пандемии коронавируса.
Сам Альварес хочет встретиться с Сондерсом, но в случае отмены готов в следующем бою осенью выйти против чемпиона IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Стороны уже достигли соглашения о финансовых условиях трилогии.
В своем последнем бою Сондерс 9 ноября досрочно победил аргентинца Марсело Косереса (28−1−1, 15 KO). Для британца этот поединок стал дебютным в США.