Кремлев: Олимпийские игры в Токио необходимо перенести на год

Источник: РИА "Новости"

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады.

«Понимаю, что это будут огромные финансовые потери и с принимающей стороны, и со стороны организаторов, но думаю, что Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году. Это мое мнение», — сказал Кремлев.

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Олимпийский квалификационный турнир в Лондоне был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Из-за отстранения AIBA Международный олимпийский комитет (МОК) сам занимается организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио и квалификационными соревнованиями. Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.

«Вот возьмем конкретно наш вид спорта: если отбор продолжится в мае, то это уже будет неправильно. У спортсменов сбит режим, ведь атлеты ведут целенаправленную подготовку к Олимпийским играм и стараются выйти к этим соревнованиям на пике формы, а сейчас эта подготовка разбита. Посмотрите, как распространяется этот вирус: провести турнир в срок может быть рискованно. Здоровье спортсменов важнее», — добавил президент Федерации бокса России, отметив, что информация о сроках и месте продолжения европейской олимпийской квалификации еще не поступала.