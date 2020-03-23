Инсайдеры рассказали о последних новостях третьего боя Головкин — «Канело» и возможных сценариях

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Как отмечает издание, у обоих боксеров есть контрактные обязательства: чемпион WBC Franchise/WBA Super Альварес нацелен на титул WBO во втором среднем весе, которым владеет британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО), а обладателю титула по версии IBF Головкину предстоит дать бой обязательному претенденту поляку Камилу Шеремете (21−0, 5 КО). Из-за пандемии коронавируса бои Альварес — Сондерс и Головкин — Шеремета придется перенести.

«Что же произойдет с боем Альварес — Сондерс? — размышляет Пагмайер. — “Канело” Альварес заявил, что планирует провести еще один бой в декабре этого года. Но кто, будучи в своем уме, поверит в то, что Альварес отбоксирует сперва в июне против Сондерса, затем в сентябре с Головкиным, а потом еще проведет бой в декабре? И мы еще точно не знаем, состоится ли бой Альварес — Сондерс в июне. Просто понимаем, что раньше точно не получится. Считайте сами. Получается, что сразу же после боя с Сондерсом Альваресу придется начинать тренировочный лагерь к Головкину».

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Коллега Коппинджер согласен: «Канело» и Головкин договорились о бое. Это было одной из причин задержки объявления поединка Альварес — Сондерс. Я слышал, что из-за пандемии коронавируса бой Альварес — Головкин может быть следующим для обоих бойцов. Но я не очень себе представляю, как это будет выглядеть в плане контрактов. Зато точно знаю, что такой вариант рассматривается. Насколько серьезно? Без понятия. Еще один момент: в контракте на бой Альварес — Сондерс прописан пункт о незамедлительном реванше на тот случай, если британец все же сумеет побить мексиканца. Но ведь очевидно, что такой вариант развития событий практически наверняка сорвет бой Альварес — Головкин, поединок, которого мы так долго ждали.

«Какие еще варианты? — размышляет Коппинджер. — Допустим, бой Альварес — Сондерс точно состоится. Возможно, не в июне, а в июле. В таком случае не исключено, что бой Альварес — Головкин состоится позже, не 12 сентября. Возможно, его перенесут на октябрь или даже на декабрь. Например, в том случае, если Альварес и Сондерс подерутся еще позже. Скажем, в августе…».