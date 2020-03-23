Исполнительный директор федерации: В карантине у белорусских боксеров есть вся необходимая база для тренировок

«Не сказать, что здесь есть какие-то излишки, но все необходимое, в контексте особого режима, на котором мы находимся, для тренировок имеется. Ребята провели до этого огромную работу, сейчас им неплохо было бы разгрузиться. Пытаемся обратить ситуацию в свою пользу, — сказал Денис Сабалевский. — Каждый день находимся под наблюдением медицинских сотрудников: нам измеряют температуру, проводят осмотр. Никаких проблем со здоровьем ни у кого из боксеров нет».

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Он отметил, что пока никакой информации о точных датах продолжения олимпийских квалификаций не поступало.

Белорусские боксеры вернулись с квалификационного турнира по боксу в Лондоне 20 марта, после чего были помещены в 14-дневный карантин под Минском.

Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение провести олимпийскую евроквалификацию без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров.