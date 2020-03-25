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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер назвал вероятные сроки третьего боя между Фьюри и Уайлдером

Бывший чемпион мира американский нокаутер-супертяж Деонтей Уайлдер (42−1−1, 41 КО) в феврале 2020 года в Лас-Вегасе (США) проиграл титул по версии WBC британцу Тайсону Фьюри (30−0−1, 21 КО), после чего активировал прописанный в контракте пункт о реванше.

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Ожидалось, что третье противостояние между бойцами (а их первая схватка прошла в Лос-Анджелесе в декабре 2018 года и завершилась вничью) пройдет 18 июля на арене MGM Grand, где состоялся второй бой. Но из-за пандемии коронавируса бой придется перенести. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на сопромоутера Фьюри Боба Арума (Top Rank): «Однозначно, в июле они драться не будут. Давайте говорить начистоту. Мы не знаем даже о том, откроют ли в июле MGM Grand».

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По состоянию на сегодня все казино в Вегасе закрыты, а Атлетическая комиссия Невады запретила проведение спортивных мероприятий. Размышляет Арум: «Все просто. Мы не можем гарантировать, что бой состоится в июле. Мы даже себя не можем в этом убедить. Я уже не говорю о том, что бойцам сперва необходимо подготовиться к бою. Но как это сделать, если все залы вокруг закрыты? Понимаете, в июльском поединке нет никакого смысла. Нам незачем настаивать на этой дате. Лучше сделать шаг назад, чтобы затем получить возможность сделать несколько шагов кряду вперед. Я уже не говорю о том, что как нам продавать билеты на июльское шоу? Это нелепо. Тем более учитывая тот факт, что британцу Фьюри пока что в США не попасть».

«Бокс — живой. Он является частью всего того, что происходит в мире. Я не знаю, когда они смогут провести третий бой. Может быть в октябре. Я постоянно нахожусь на контакте с людьми Уайлдера: Хэймоном и его Premier Boxing Champions. Я рад, что мы мыслим в одном ключе. Мы очень осторожно движемся вперед. Будем молиться, чтобы все это побыстрее закончилось. Только тогда сможем что-то планировать. Поймите, что у нас даже нет подобного опыта. Такого ведь раньше никогда не было…» — напоминает Арум.

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