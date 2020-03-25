Промоутер назвал вероятные сроки третьего боя между Фьюри и Уайлдером

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Ожидалось, что третье противостояние между бойцами (а их первая схватка прошла в Лос-Анджелесе в декабре 2018 года и завершилась вничью) пройдет 18 июля на арене MGM Grand, где состоялся второй бой. Но из-за пандемии коронавируса бой придется перенести. Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на сопромоутера Фьюри Боба Арума (Top Rank): «Однозначно, в июле они драться не будут. Давайте говорить начистоту. Мы не знаем даже о том, откроют ли в июле MGM Grand».

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По состоянию на сегодня все казино в Вегасе закрыты, а Атлетическая комиссия Невады запретила проведение спортивных мероприятий. Размышляет Арум: «Все просто. Мы не можем гарантировать, что бой состоится в июле. Мы даже себя не можем в этом убедить. Я уже не говорю о том, что бойцам сперва необходимо подготовиться к бою. Но как это сделать, если все залы вокруг закрыты? Понимаете, в июльском поединке нет никакого смысла. Нам незачем настаивать на этой дате. Лучше сделать шаг назад, чтобы затем получить возможность сделать несколько шагов кряду вперед. Я уже не говорю о том, что как нам продавать билеты на июльское шоу? Это нелепо. Тем более учитывая тот факт, что британцу Фьюри пока что в США не попасть».