Промоутер назвал вероятные сроки третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Бывший чемпион мира американский
Бывший чемпион мира американский
Ожидалось, что третье противостояние между бойцами (а их первая схватка прошла в
По состоянию на сегодня все казино в Вегасе закрыты, а Атлетическая комиссия Невады запретила проведение спортивных мероприятий. Размышляет Арум: «Все просто. Мы не можем гарантировать, что бой состоится в июле. Мы даже себя не можем в этом убедить. Я уже не говорю о том, что бойцам сперва необходимо подготовиться к бою. Но как это сделать, если все залы вокруг закрыты? Понимаете, в июльском поединке нет никакого смысла. Нам незачем настаивать на этой дате. Лучше сделать шаг назад, чтобы затем получить возможность сделать несколько шагов кряду вперед. Я уже не говорю о том, что как нам продавать билеты на июльское шоу? Это нелепо. Тем более учитывая тот факт, что британцу Фьюри пока что в США не попасть».
«Бокс — живой. Он является частью всего того, что происходит в мире. Я не знаю, когда они смогут провести третий бой. Может быть в октябре. Я постоянно нахожусь на контакте с людьми Уайлдера: Хэймоном и его Premier Boxing Champions. Я рад, что мы мыслим в одном ключе. Мы очень осторожно движемся вперед. Будем молиться, чтобы все это побыстрее закончилось. Только тогда сможем