Всемирная боксерская организации отложила все соревнования до июня из-за коронавируса
ТАСС, 25 марта. Всемирная боксерская организации (WBO) приняла решение отложить все запланированные соревнования до июня
ТАСС, 25 марта. Всемирная боксерская организации (WBO) приняла решение отложить все запланированные соревнования до июня
«На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной COVID-19, WBO приняла решение отложить все соревнования до июня 2020 года», — говорится в заявлении.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.