Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
16:06 (мск), источник: ТАСС

Всемирная боксерская организации отложила все соревнования до июня из-за коронавируса

ТАСС, 25 марта. Всемирная боксерская организации (WBO) приняла решение отложить все запланированные соревнования до июня из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх

«На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной COVID-19, WBO приняла решение отложить все соревнования до июня 2020 года», — говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Барселона» устроит распродажу игроков на фоне коронавируса
Медведев: Разговоры о досрочном завершении РПЛ нецелесообразны
Менеджер Нурмагомедова рассказал об отношении бойца к деньгам
Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение
Мэр Бергамо: Матч ЛЧ «Аталанта» — «Валенсия» стал биобомбой
«Зенит» взыскал с болельщика более 600 тыс. за выбегание на поле
Шлеменко согласился провести поединок против Ал. Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь