«Его фанатам не понравится, но он дважды проиграл». Тедди Атлас назвал победителя в боях Головкин — «Канело»

Соперники встречались дважды: в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе их первый бой завершился ничьей, ровно через год в том же месте победил мексиканец. Однако Атлас не согласен с судейскими решениями.
«У “Канело” чертовски крепкий подбородок, он пропустил несколько хороших ударов от GGG, но я считаю, что он дважды уступил Головкину. Сейчас же Головкин изношен и больше не является тем самым бойцом. Думаю, все эти тяжелые бои в профессионалах и 400 выступлений в любителях дают о себе знать. Головкин выжал из себя все, что возможно. Знаю, многим фанатам “Канело” не понравится то, что я скажу, но Головкин выиграл оба раза, и его обманули, присудив сначала ничью, а потом поражение. Но нельзя не восхититься и “Канело”, который продолжил улучшаться после этих двух встреч», — сказал Атлас.
Ранее стало известно, что Головкин и «Канело» достигли устной договоренности о третьем бое, который планируется на 12 сентября. Перед этим боксеры проведут по промежуточному поединку: Альварес встретится с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), а Головкин — с обязательным претендентом на титул IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Оба поединка ожидаются в июне.
Альварес является действующим чемпионом в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular), а Головкину принадлежат титулы IBF и IBO в среднем весе.