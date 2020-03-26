«Его фанатам не понравится, но он дважды проиграл». Тедди Атлас назвал победителя в боях Головкин — «Канело»

«У “Канело” чертовски крепкий подбородок, он пропустил несколько хороших ударов от GGG, но я считаю, что он дважды уступил Головкину. Сейчас же Головкин изношен и больше не является тем самым бойцом. Думаю, все эти тяжелые бои в профессионалах и 400 выступлений в любителях дают о себе знать. Головкин выжал из себя все, что возможно. Знаю, многим фанатам “Канело” не понравится то, что я скажу, но Головкин выиграл оба раза, и его обманули, присудив сначала ничью, а потом поражение. Но нельзя не восхититься и “Канело”, который продолжил улучшаться после этих двух встреч», — сказал Атлас.