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08:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Его фанатам не понравится, но он дважды проиграл». Тедди Атлас назвал победителя в боях Головкин — «Канело»

Авторитетный американский тренер, эксперт и аналитик Тедди Атлас в своем подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas поделился мнением о противостоянии между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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Соперники встречались дважды: в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе их первый бой завершился ничьей, ровно через год в том же месте победил мексиканец. Однако Атлас не согласен с судейскими решениями.

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«У “Канело” чертовски крепкий подбородок, он пропустил несколько хороших ударов от GGG, но я считаю, что он дважды уступил Головкину. Сейчас же Головкин изношен и больше не является тем самым бойцом. Думаю, все эти тяжелые бои в профессионалах и 400 выступлений в любителях дают о себе знать. Головкин выжал из себя все, что возможно. Знаю, многим фанатам “Канело” не понравится то, что я скажу, но Головкин выиграл оба раза, и его обманули, присудив сначала ничью, а потом поражение. Но нельзя не восхититься и “Канело”, который продолжил улучшаться после этих двух встреч», — сказал Атлас.

Ранее стало известно, что Головкин и «Канело» достигли устной договоренности о третьем бое, который планируется на 12 сентября. Перед этим боксеры проведут по промежуточному поединку: Альварес встретится с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), а Головкин — с обязательным претендентом на титул IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Оба поединка ожидаются в июне.

Альварес является действующим чемпионом в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular), а Головкину принадлежат титулы IBF и IBO в среднем весе.

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