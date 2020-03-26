WBC назначил «Канело» защиту титула перед третьим боем с Головкиным
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о ближайших планах организации по защитам титулов своих чемпионов.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о ближайших планах организации по защитам титулов своих чемпионов.
В частности, WBC разъяснил ситуацию с обладателем титула «франчайзингового» чемпиона (Franchise) Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 KO). Сейчас организация ожидает окончания переговоров между мексиканцем и британцем Билли Джо Сондерсом (29−0−0, 14 KO), чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе.
Ранее стало известно, что Альварес подписал контракт на бой с Сондерсом. Изначально их поединок должен был состояться 2 мая на
После этого в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Стороны уже достигли устной договоренности о финансовых условиях трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).
Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре, но в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.