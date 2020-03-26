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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

WBC назначил «Канело» защиту титула перед третьим боем с Головкиным

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о ближайших планах организации по защитам титулов своих чемпионов.

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В частности, WBC разъяснил ситуацию с обладателем титула «франчайзингового» чемпиона (Franchise) Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 KO). Сейчас организация ожидает окончания переговоров между мексиканцем и британцем Билли Джо Сондерсом (29−0−0, 14 KO), чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе.

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Ранее стало известно, что Альварес подписал контракт на бой с Сондерсом. Изначально их поединок должен был состояться 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада). Однако из-за эпидемии коронавируса он был перенесен на неопределенное время. По информации источника, теперь боксеры могут встретиться в июне.

После этого в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Стороны уже достигли устной договоренности о финансовых условиях трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре, но в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

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