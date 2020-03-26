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10:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Третий бой между Уайлдером и Фьюри запланирован на 3 октября

ТАСС, 26 марта. Третий поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером запланирован на 3 октября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Майк Коппинджер.

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По информации источника, на фоне ситуации с пандемией коронавируса организаторы предпочитают провести бой осенью, а не летом. 40% гонорара от боя получит Уайлдер, 60% — Фьюри. Арена, где пройдет поединок, пока не определена.

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22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Боксеры проводили второй поединок, в первом бою, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун.

Уайлдеру 34 года, он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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