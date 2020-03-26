СМИ: Третий бой между Уайлдером и Фьюри запланирован на 3 октября

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По информации источника, на фоне ситуации с пандемией коронавируса организаторы предпочитают провести бой осенью, а не летом. 40% гонорара от боя получит Уайлдер, 60% — Фьюри. Арена, где пройдет поединок, пока не определена.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--325798b7777c102475b5" data-vnd="325798b7777c102475b5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=325798b7777c102475b5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Боксеры проводили второй поединок, в первом бою, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун.