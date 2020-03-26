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20:47 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами проведет бой в мае?

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (13−0, 12 КО) может провести следующий поединок в мае — супертяжеловес рассказал корреспонденту Vesti.kz, что надеется на невмешательство коронавируса в его планы.

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31-летний спортсмен начал 2020 год с досрочной победы техническим нокаутом в Дубае над 29-летним ганцем Абрахамом Табулом (17−4−1, 14 КО).

«В мае могу провести поединок в Гамбурге. Если карантин не продлят из-за коронавируса. Соперники? Варианты есть, но они пока плавающие», — поделился Кособуцкий.

Добавим, что в этом немецком городе казахстанец уже боксировал: в ноябре прошлого года Жан нокаутировал Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и выиграл вакантный интерконтинентальный пояс от IBO.

Напомним, что профессиональная карьера Кособуцкого стартовала в сентябре 2017 года, а бои он проводил не только в Германии и ОАЭ, но еще и в Беларуси, России и Украине. 31-летний боксер является трехкратным чемпионом Казахстана.

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