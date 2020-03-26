Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами проведет бой в мае?

31-летний спортсмен начал 2020 год с досрочной победы техническим нокаутом в Дубае над 29-летним ганцем Абрахамом Табулом (17−4−1, 14 КО).

«В мае могу провести поединок в Гамбурге. Если карантин не продлят из-за коронавируса. Соперники? Варианты есть, но они пока плавающие», — поделился Кособуцкий.

Добавим, что в этом немецком городе казахстанец уже боксировал: в ноябре прошлого года Жан нокаутировал Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и выиграл вакантный интерконтинентальный пояс от IBO.