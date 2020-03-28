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28 марта, источник: Vesti.kz

«Канело» или Шеремета? Стал известен первый соперник Головкина в 2020 году

Ожидалось, что весной-летом 2020 года лучшие бойцы среднего веса мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) и казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) проведут промежуточные поединки, а в сентябре сойдутся в третьей по счету очной схватке, сообщает vRINGe.com.

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Источник: Reuters

Мексиканец планировал 2 мая в Лас-Вегасе (США) сразиться с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), а Головкину предстояла обязательная защита титула IBF от посягательств Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши. Из-за пандемии коронавируса бои так и не были официально объявлены.

Инсайдеры не исключают, что боксеры сразу же сойдутся в очной схватке. Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing), который сотрудничает с Головкиным и Сондерсом, все отрицает: «Увы, никаких дат. Никто не знает, когда все это закончится. Но я точно скажу, что Головкин сперва проведет бой с Шереметой. Иначе никак, ведь тогда у него отнимут пояс. Мы уже давно договорились с претендентом. Ждем, когда спортивные события вновь вернутся в нашу жизнь».

«Понимаю, что всех интересует прежде всего третье противостояние между Головкиным и Альваресом, — говорит Хирн. — Но, похоже, это случится не в сентябре, как предполагалось ранее. Повторюсь, мы и сами очень заинтересованы в том, чтобы все решилось поскорее, но ничего с этим поделать не можем…».

Отметим, что их противостояние началось в 2017 году и завершилось вничью. Ровно через год минимально победил Альварес.

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