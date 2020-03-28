«Канело» или Шеремета? Стал известен первый соперник Головкина в 2020 году

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Мексиканец планировал 2 мая в Лас-Вегасе (США) сразиться с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), а Головкину предстояла обязательная защита титула IBF от посягательств Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши. Из-за пандемии коронавируса бои так и не были официально объявлены.

Инсайдеры не исключают, что боксеры сразу же сойдутся в очной схватке. Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing), который сотрудничает с Головкиным и Сондерсом, все отрицает: «Увы, никаких дат. Никто не знает, когда все это закончится. Но я точно скажу, что Головкин сперва проведет бой с Шереметой. Иначе никак, ведь тогда у него отнимут пояс. Мы уже давно договорились с претендентом. Ждем, когда спортивные события вновь вернутся в нашу жизнь».

«Понимаю, что всех интересует прежде всего третье противостояние между Головкиным и Альваресом, — говорит Хирн. — Но, похоже, это случится не в сентябре, как предполагалось ранее. Повторюсь, мы и сами очень заинтересованы в том, чтобы все решилось поскорее, но ничего с этим поделать не можем…».