Бои Поветкин — Уайт и Усик — Чисора будут перенесены из-за коронавируса

По словам Хирна, в лучшем случае они состоятся в июне.



«Пока сложно сказать, как долго продлится карантин. В лучшем случае бои в Великобритании стартуют в июне. Именно поэтому мы должны перенести майские поединки на альтернативные даты. Никто не будет ничего организовывать на май», — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.



Таким образом, перенесён будет поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере, и бой украинского боксёра Александра Усика и британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Лондоне на арене O2.