Бои Поветкин — Уайт и Усик — Чисора будут перенесены из-за коронавируса
Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединки, которые были запланированы на май 2020 года, будут перенесены на альтернативные даты.
Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединки, которые были запланированы на май 2020 года, будут перенесены на альтернативные даты.
По словам Хирна, в лучшем случае они состоятся в июне.
«Пока сложно сказать, как долго продлится карантин. В лучшем случае бои в Великобритании стартуют в июне. Именно поэтому мы должны перенести майские поединки на альтернативные даты. Никто не будет ничего организовывать на май», — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.
Таким образом, перенесён будет поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере, и бой украинского боксёра Александра Усика и британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Лондоне на арене O2.