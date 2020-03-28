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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Бои Поветкин — Уайт и Усик — Чисора будут перенесены из-за коронавируса

Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединки, которые были запланированы на май 2020 года, будут перенесены на альтернативные даты.

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Источник: Reuters

По словам Хирна, в лучшем случае они состоятся в июне.

«Пока сложно сказать, как долго продлится карантин. В лучшем случае бои в Великобритании стартуют в июне. Именно поэтому мы должны перенести майские поединки на альтернативные даты. Никто не будет ничего организовывать на май», — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.

Таким образом, перенесён будет поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере, и бой украинского боксёра Александра Усика и британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Лондоне на арене O2.

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