«Говорю маме, что все нормально, а сам куда-то уплываю…». Конакбаев — о памятном бое на Олимпиаде и своей карьере

— Серик, у вас уникальная биография: математическое образование, спорт, большая политика. Как все это могло сойтись в одном человеке?

— Начнем с математики и бокса. Я рос в семье преподавателей, мои папа и мама — Керимбек и Балтуган — познакомились в Ленинграде, там учились, поженились, и на свет появились два близнеца — я и мой брат, к сожалению, сегодня его нет с нами… Папа был ученым, математиком, в 1971 году он выпустил книгу «Начертательная геометрия» — первый учебник на казахском языке. Он просто жил наукой и, разумеется, хотел, чтобы и я пошел по его пути.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qt1jYN6tVEk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мне с детства был уготован путь ученого, были четкие планы после школы поступать в МГТУ имени Баумана на мехмат. Но судьба распорядилась по-другому. Район города Жамбыла, где мы жили, был довольно хулиганистым. Мы росли в стычках, драках, и как-то раз мой брат пошел кататься на коньках, а коньки в то время были большим дефицитом. Другие мальчишки на него напали, хотели у него хотели эти коньки забрать. Он дал отпор, и изрядно «общипанный», но не побежденный вернулся домой. Папа как раз тогда приехал из аспирантуры в Москве домой, посмотрел на него, на меня (я тогда вовсю занимался футболом) и сказал мне: «Бросай свой футбол, иди на бокс!» Вот так меня в добровольно-принудительном порядке отправили в секцию бокса к заслуженному тренеру Казахстана Юрию Андреевичу Цхаю.

И случилось неожиданное! К удивлению моих родителей (да и к моему тоже!), у меня все стало быстро получаться. Уже через два-три месяца я выиграл открытый чемпионат среди школьников моего возраста в Киргизской ССР, а в десятом классе стал чемпионом Советского Союза среди школьников. В 17 лет я выполнил норму мастера спорта СССР и был признан лучшим боксером Советского Союза. Тогда со мной произошло очень важное событие. Я как-то погорячился на улице, немножко пришлось кое-кого поставить на место, в общем случился обычный конфликт. Это моментально разлетелось в сплетнях, и на следующий день меня вызвали к партийному руководству. Секретарь парткома прочитал мне жесткую лекцию. Он сказал: «Ты кумир молодежи, кумир мальчишек, и тебе просто ни в коем случае нельзя давать даже малейший повод, чтобы о тебе говорили очень плохо!» Знаете, на меня это сильно подействовало, и я усвоил этот урок на всю жизнь.

…Время шло, приближалось главное событие в моей жизни — Олимпиада-80 в Москве. Мой папа всегда верил, что я попаду на это грандиозное событие. Он вообще следил за моей спортивной жизнью. Как-то он поехал со мной на соревнования и впервые увидел, как я сгоняю вес. На папу это так подействовало, что он каждое утро стал ездить на базар, покупал мясо, варил его и утром после взвешивания давал мне кусочек мяса с сорпой, стараясь так сохранить мои силы.

Он как-то сказал: «Москва во время Олимпиады станет закрытым городом, никого пускать не будут. Но я договорился, что защита моей докторской диссертации пройдет именно во время Олимпиады. Я буду рядом с тобой, ты будешь сгонять вес, а я буду для тебя готовить». Я не придал этому значения, мне тогда еще и 20 лет не было.

Потом произошла трагедия — папа попал в автокатастрофу… Мы были на сборах в Украине, мне внезапно сообщили: папа в больнице, хочет тебя видеть, мы тебя отпускаем, езжай домой. Я поехал, с ним попрощался. Похоронили его… Буквально через месяц я поехал на международные соревнования в Ригу и там перед боем вспомнил его слова. Я выиграл тот турнир, мысленно посвятив победу своему папе, и с тех пор все свои победы я посвящал только ему.

— Потом была Олимпиада-80. Вы уверенно прошли три стадии турнира, победили сильных боксеров из Румынии, Венгрии и Пуэрто-Рико. А в полуфинале вдруг «возник» главный фаворит Игр — Хосе Агилар из Кубы. У него был невероятно сильный ударом: двоих из трех соперников на предварительной стадии он победил нокаутом.

— Это был особенно тяжелый бой. Я угодил под руку кубинца и попал в нокдаун. Тогда я подумал: нужно встать и сделать все, чтобы быть выше его. Нужно тоже отправить его в нокдаун, чтобы у судей не было сомнений. Я весь выложился в этом бою. Помню, как главный тренер меня обнимал, говорил: «Молодец, молодец!» Иди, говорит, руку кубинцу пожми. А я повернулся, шаг сделал, чувствую — падаю…

Остановился, собрался, пошел в угол, пожал руки, обратно поворачиваюсь и вновь понимаю, что сейчас упаду. Еле-еле дошел до тренера, попросил, чтобы меня на руках отнесли. Тренер все понял, меня схватили на руки, принесли в раздевалку. И тут кто-то забегает и кричит: «Серик, Серик! Вставай, твоя мама идет!» И я вижу маму. Спрашиваю: «Как прошла, ведь там везде спецслужбы, КГБ, никого не пускают?» Она говорит: «Я им сказала, что я — мама Серика!» И они по рации передали: «Всем внимание! Пропустить!» Так она прошла, подбежала ко мне, стала делать массаж. Она меня массирует, я ей говорю: «Мама, все нормально, все нормально». А сам куда-то уплываю…

— Я напомню, как дальше развивались события. Тяжелейший полуфинал с кубинцем повлиял на кондиции Конакбаева. Но он все равно был фаворитом финального боя с итальянцем Патрицио Оливой. По мнению многих экспертов, он выиграл поединок, но судьи решили по-другому. Тренер Серика Юрий Андреевич Цхай потом сказал: «Я десять раз смотрел этот бой и убедился, что он не был проигран». И Олива признался Серику: «Ты выиграл, но судьи отдали победу мне». Так наш боксер завоевал серебряную медаль Олимпиады и стал национальным героем. В 1980 году тысячам новорожденных казахстанских малышей дали имя Серик. После этого у Серика Конакбаева было много блестящих побед. Но в 25 лет бокс пришлось оставить. Почему?

— Я вынужден был закончить карьеру. Когда готовился к своему третьему чемпионату Европы, мне через лечение зуба занесли гепатит Б. Я когда начал сгонять вес, заметил, что печень побаливает. А мне никак нельзя было болеть, поскольку тогда у меня была главная цель: попасть на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, завоевать золотую медаль и на этом карьеру закончить. А тут буквально за месяц перед Олимпиадой мы поехали на турнир во Францию, и в полуфинале мне марокканский спортсмен попал в печень.

Адская боль, аж в глазах потемнело! Но мне было просто стыдно упасть, и я минуту почти не дышал — до конца раунда двигался и терпел. Я выиграл этот бой и выиграл весь турнир. Но после этого два месяца у меня болела печень. Наступило опустошение. Тогда я объявил об окончании боксерской карьеры. Тренер предлагал перевести меня в категорию до 71 килограмма, чтобы я вес не сгонял, но я сказал: «Все!».

— Тренером не хотелось стать?

— Нет, потому что не каждый спортсмен, даже самого высокого уровня, может быть тренером. Быть тренером — это призвание. Должны быть мудрость и интуиция, чтобы из тысячи мальчишек увидеть потенциал одного и сделать из него чемпиона. Это просто дар природный, как у Юрия Андреевича Цхая.

— Получается, что вместо вас воспитанием боксеров занимается ваша дочь Аяла? Сеть боксерских клубов SK Boxing в Казахстане очень популярна.

— Я рад за дочь. Хотя сначала переживал, спрашивал: «А у тебя в клубе раздевалка хорошая? А душ хороший?» И когда приехал на открытие, был слегка потрясен: все красиво, чисто, уютно, опрятно. В клубе хорошая спортивная атмосфера.

— Скажите, а бокс и политика — как так получилось? Депутат мажилиса, член комитета по вопросам экологии и природопользованию, сотрудник госорганов…