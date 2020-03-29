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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Пакьяо ушёл на карантин. Он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ушёл на самоизоляцию и находится на карантине, сообщает BoxingScene.

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Филиппинец, выполняя обязанности сенатора на родине, контактировал с другим представителем сената, у которого недавно диагностировали коронавирус. В результате чемпион мира ушёл на карантин, вместе с ним это сделала и его семья.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что Пакьяо уже прошёл экспресс-тест, показавший отрицательный результат. Тем не менее Мэнни проведёт тестирование ещё раз, если у него или членов его семьи начнут проявляться симптомы заболевания.

Боксёр подчеркнул, что на данный момент в его стране есть люди, которые нуждаются в тестировании больше, чем он, поэтому он не станет злоупотреблять использованием экспресс-тестов.


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Радио Свобода
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