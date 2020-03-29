Пакьяо ушёл на карантин. Он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ушёл на самоизоляцию и находится на карантине, сообщает BoxingScene.
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ушёл на самоизоляцию и находится на карантине, сообщает BoxingScene.
Филиппинец, выполняя обязанности сенатора на родине, контактировал с другим представителем сената, у которого недавно диагностировали коронавирус. В результате чемпион мира ушёл на карантин, вместе с ним это сделала и его семья.
Известно, что Пакьяо уже прошёл
Боксёр подчеркнул, что на данный момент в его стране есть люди, которые нуждаются в тестировании больше, чем он, поэтому он не станет злоупотреблять использованием