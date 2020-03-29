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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне спешить некуда». Мексиканец с 28 нокаутами рассказал о переговорах с Головкиным и Альваресом

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) заявил, что все еще мечтает помериться силами с лучшими бойцами среднего дивизиона — соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), передает vringe.com.

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23-летний боксер при этом считает, что ему не стоит торопиться выходить на ринг против этих оппонентов, так как время сыграет ему на руку.

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«Я намного моложе. Продолжаю расти, набираться опыта и энергии. Понятное дело, что мне не с руки спешить выходить в ринг против Головкина и Альвареса уже и сейчас. Намного лучше сделать это через год или даже два. Я хочу драться с ними. Хочу драться с лучшими из лучших. Даже велись переговоры по поводу возможных поединков с Альваресом и Головкиным, но ничего конкретного не было. Промоутеры обменивались мнениями. А мне спешить некуда», — сказал Мунгия.

«Предполагалось, что я проведу бой 2 мая в Лас-Вегасе в андеркарте у Альвареса. Но ничего конкретного не было. То есть даже переговоров толком не было. Сейчас все то же самое. Сижу, жду дату боя», — добавил боксер.

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