«Мне спешить некуда». Мексиканец с 28 нокаутами рассказал о переговорах с Головкиным и Альваресом

23-летний боксер при этом считает, что ему не стоит торопиться выходить на ринг против этих оппонентов, так как время сыграет ему на руку.

«Я намного моложе. Продолжаю расти, набираться опыта и энергии. Понятное дело, что мне не с руки спешить выходить в ринг против Головкина и Альвареса уже и сейчас. Намного лучше сделать это через год или даже два. Я хочу драться с ними. Хочу драться с лучшими из лучших. Даже велись переговоры по поводу возможных поединков с Альваресом и Головкиным, но ничего конкретного не было. Промоутеры обменивались мнениями. А мне спешить некуда», — сказал Мунгия.