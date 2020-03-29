Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Неман
Витебск
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
18:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксер Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано710 918 +61 014
Скончалось33 551 +3 302
Выздоровело148 900 +11 617
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:39 MSK, 29.03
Источник: AP 2020

«Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции», — заявил Ковалев. По его словам, многие жители США подвержены панике и выдвигают нелепые теории о заболевании. Боксер отметил, что несмотря на пандемию, продолжает заниматься спортом и поддерживать форму.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Из-за коронавируса поединок между Ковалевым и Салливаном Баррерой, который должен был пройти 25 апреля, отменили. Новая дата боя не сообщается. В активе россиянина 34 победы, 29 из которых нокаутом.

26 марта олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США. Она рассказала, что в США закрыты почти все организации и магазины, а скорая помощь перегружена. Навка обратила внимание, что ситуация в России пока не столь критична.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Читайте также
Артур Бетербиев: не хочу реванша с Гвоздиком, мне нужен Ковалев
Во время загрузки произошла ошибка.
24 октября 2019© Ньюстюб
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Хабиб Нурмагомедов vs Тони Фергюсон: последняя информация о бое
Губерниев грубо раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина
СМИ: ЦСКА интересуется игроком «Ливерпуля»
Отец Малкина высказался о возможном возвращении Евгения в Россию
Перенесшим коронавирус футболистам предрекли завершение карьеры
«Реал» запросил у МЮ рекордную сумму за трансфер полузащитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь