Боксер Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США
Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США.
Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США.
«Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции», — заявил Ковалев. По его словам, многие жители США подвержены панике и выдвигают нелепые теории о заболевании. Боксер отметил, что несмотря на пандемию, продолжает заниматься спортом и поддерживать форму.
26 марта олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США. Она рассказала, что в США закрыты почти все организации и магазины, а скорая помощь перегружена. Навка обратила внимание, что ситуация в России пока не столь критична.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.