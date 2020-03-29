Сондерс прокомментировал перенос боя с «Канело»

Источник: insider.com

Бой планировался на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но из-за пандемии коронавируса он до сих пор не анонсирован официально.

«Я спокойно отреагировал на то, что наш бой не состоится в запланированную дату, — говорит Сондерс. — Все просто: вещи, повлиявшие на эту ситуацию, находятся вне сферы влияния властей. Мне было бы неприятно, если бы бою помешала травма или рассечение. Это бы точно повлияно на меня и на поединок в целом.

Но дело не только во мне или Сауле. Весь боксерский мир сейчас под замком. Мы оказались в непростой ситуации. Поэтому никакого бокса не будет до тех пор, пока британские власти не дадут разрешения.