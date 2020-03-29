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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс прокомментировал перенос боя с «Канело»

Чемпион мира во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) спокойно отреагировал на перенос боя против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), который владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в средней категории и WBA (Regular) во второй средней. Его слова со ссылкой на Boxingscene.com приводит iSport.ua.

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Источник: insider.com

Бой планировался на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но из-за пандемии коронавируса он до сих пор не анонсирован официально.

«Я спокойно отреагировал на то, что наш бой не состоится в запланированную дату, — говорит Сондерс. — Все просто: вещи, повлиявшие на эту ситуацию, находятся вне сферы влияния властей. Мне было бы неприятно, если бы бою помешала травма или рассечение. Это бы точно повлияно на меня и на поединок в целом.

Но дело не только во мне или Сауле. Весь боксерский мир сейчас под замком. Мы оказались в непростой ситуации. Поэтому никакого бокса не будет до тех пор, пока британские власти не дадут разрешения.

Ранее стало известно, что Альварес договорился о финансовых условиях третьего боя против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), который владеет титулами IBF и IBO в среднем весе. Их поединок может состояться в сентябре даже в случае отмены встречи мексиканца с Сондерсом.

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