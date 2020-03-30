Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Церемония включения в Зал славы бокса перенесена на следующий год

Международный зал боксерской славы (IBHOF) отложил проведение торжественной церемонии включения новых членов зала славы до следующего года в связи с пандемией коронавируса.

Наверх
Источник: AP 2020

Церемония должна была состояться 14 июня 2020 года в штаб-квартире IBHOF в городе Канастота, США, и в Зал славы должны были войти абсолютный чемпион мира в среднем весе и чемпион мира в полутяжелом весе Бернард Хопкинс, чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также впервые в Зал славы должны были войти женщины: чемпионка мира в первом среднем весе Кристи Мартин и Люсия Райкер. В других категориях новыми членами Зала славы стали: промоутеры Дэн Гуссен (посмертно), Кэти Дува и Лу ДиБелла, и журналисты Бернард Фернандес и Томас Хаузер.

Теперь все они будут официально включены в Зал славы в 2021 году вместе с теми, кто будет выбран в ходе очередного ежегодного голосования в конце этого года. Церемония планируется на 10—13 июня 2021 года.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
«Бой века». Боксер Флойд Мэйуэзер победил Мэнни Пакьяо
Читайте также
Воспитанник "Кайрата" перешел в зарубежный клуб
«Барселона» рискует потерять € 100 млн из-за пандемии
Губерниев грубо раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина
Главный тренер клуба КХЛ сдал положительный тест на коронавирус
Андрей Назаров: Надо провести Кубок Гагарина в августе
Роналду заставили купить всем по компьютеру после удаления
Перенесшим коронавирус футболистам предрекли завершение карьеры
«Реал» запросил у МЮ рекордную сумму за трансфер полузащитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь