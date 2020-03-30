Церемония включения в Зал славы бокса перенесена на следующий год
Международный зал боксерской славы (IBHOF) отложил проведение торжественной церемонии включения новых членов зала славы до следующего года в связи с пандемией коронавируса.
Международный зал боксерской славы (IBHOF) отложил проведение торжественной церемонии включения новых членов зала славы до следующего года в связи с пандемией коронавируса.
Церемония должна была состояться 14 июня 2020 года в
Также впервые в Зал славы должны были войти женщины: чемпионка мира в первом среднем весе Кристи Мартин и Люсия Райкер. В других категориях новыми членами Зала славы стали: промоутеры Дэн Гуссен (посмертно), Кэти Дува и Лу ДиБелла, и журналисты Бернард Фернандес и Томас Хаузер.
Теперь все они будут официально включены в Зал славы в 2021 году вместе с теми, кто будет выбран в ходе очередного ежегодного голосования в конце этого года. Церемония планируется на