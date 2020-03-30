Церемония включения в Зал славы бокса перенесена на следующий год

Источник: AP 2020

Церемония должна была состояться 14 июня 2020 года в штаб-квартире IBHOF в городе Канастота, США, и в Зал славы должны были войти абсолютный чемпион мира в среднем весе и чемпион мира в полутяжелом весе Бернард Хопкинс, чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли.

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Также впервые в Зал славы должны были войти женщины: чемпионка мира в первом среднем весе Кристи Мартин и Люсия Райкер. В других категориях новыми членами Зала славы стали: промоутеры Дэн Гуссен (посмертно), Кэти Дува и Лу ДиБелла, и журналисты Бернард Фернандес и Томас Хаузер.

Теперь все они будут официально включены в Зал славы в 2021 году вместе с теми, кто будет выбран в ходе очередного ежегодного голосования в конце этого года. Церемония планируется на 10—13 июня 2021 года.