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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам получил бой против экс-чемпиона мира с 28 нокаутами в карде «Канело»

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера-средневеса Каната Ислама (27−0, 21 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации RingPolska, им станет бывший чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (34−0, 28 КО).

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Поединок Ислам — Мунгия будет частью вечера бокса, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом мира по версии WBA (Regular) во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и обладателем титула WBO британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).

Ожидалось, что шоу состоится 2 мая в Лас-Вегасе (США), но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести минимум на несколько недель.

Напомним, в январе Мунгия успешно дебютировал в среднем дивизионе — нокаутировал ирландца Гэри О’Салливана (30−4, 21 КО).

Ислам свой последний бой провел в октябре 2019 года в Алматы. Казахстанец победил единогласным решением судей намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО) и защитил титул WBO International в среднем весе.

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