Канат Ислам получил бой против экс-чемпиона мира с 28 нокаутами в карде «Канело»

По информации RingPolska, им станет бывший чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (34−0, 28 КО).

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Поединок Ислам — Мунгия будет частью вечера бокса, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом мира по версии WBA (Regular) во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и обладателем титула WBO британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).

Ожидалось, что шоу состоится 2 мая в Лас-Вегасе (США), но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести минимум на несколько недель.

Напомним, в январе Мунгия успешно дебютировал в среднем дивизионе — нокаутировал ирландца Гэри О’Салливана (30−4, 21 КО).