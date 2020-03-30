Канат Ислам получил бой против экс-чемпиона мира с 28 нокаутами в карде «Канело»
Стал известен следующий соперник казахстанского
Стал известен следующий соперник казахстанского
По информации RingPolska, им станет бывший чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (34−0, 28 КО).
Поединок Ислам — Мунгия будет частью вечера бокса, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом мира по версии WBA (Regular) во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и обладателем титула WBO британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).
Ожидалось, что шоу состоится 2 мая в
Напомним, в январе Мунгия успешно дебютировал в среднем дивизионе — нокаутировал ирландца Гэри О’Салливана (30−4, 21 КО).
Ислам свой последний бой провел в октябре 2019 года в Алматы. Казахстанец победил единогласным решением судей намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО) и защитил титул WBO International в среднем весе.