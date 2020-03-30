Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
13:34 (мск), источник: ТАСС

Бой Поветкин — Уайт остается в силе, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом остается в силе, несмотря на заявление промоутера о возможном переносе. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано732 153 +53 433
Скончалось34 686 +2 986
Выздоровело154 673 +9 064
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Пока ничего официального нет. Бой остается в силе», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой планируется провести 2 мая в Манчестере. Победитель поединка станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. При этом промоутер Эдди Хирн заявлял о желании перенести бой на июнь.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

Читайте также
 Неожиданные плюсы для сборной России от переноса Евро-2020
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение
«Ман Сити» считает, что за заговором против него стоит «Арсенал»
Игроки ФК «Зенит» продолжат тренироваться дома
Роналду заставили купить всем по компьютеру после удаления
«Манчестер Юнайтед» планирует купить футболиста «Атлетико»
Лукаку и Зинченко вышли в 1/8 финала Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь