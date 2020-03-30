Бой Поветкин — Уайт перенесен на 4 июля из-за коронавируса

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Поединок был запланирован на 2 мая в Манчестере. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

«Да, к сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — отметил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Предыдущий бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.