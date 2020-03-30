Бой Поветкин — Уайт перенесен на 4 июля из-за коронавируса
ТАСС, 30 марта. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 4 июля
ТАСС, 30 марта. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 4 июля
Поединок был запланирован на 2 мая в Манчестере. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
«Да, к сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьезные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — отметил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В Великобритании, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 19 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.