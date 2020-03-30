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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Сондерса отстранили от бокса за рассказ о том, как правильно бить жён во время карантина

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс был временно лишён боксёрской лицензии, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Причиной этого стала публикация видео в социальных сетях, на котором Сондерс на примере боксёрской груши объяснял, как бить свою девушку или жену во время ссоры на шестой день самоизоляции.

Британский совет по контролю бокса принял решение приостановить из-за этой публикации боксёрскую лицензию Сондерса.

Вскоре Сондерс принёс извинения за это видео: «Я бы никогда не стал поощрять домашнее насилие, и, если бы увидел, как мужчина бьёт женщину, избил бы его сам. Прошу прощения у женщин, которых я мог обидеть».

Сондерс пообещал пожертвовать 25 000 фунтов стерлингов благотворительным организациям по борьбе с насилием в семье.

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