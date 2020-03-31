Шеремета для Головкина перед трилогией с «Канело»? Чего ожидать от техничного поляка

Источник: Reuters

Однако в эту теорию верится слабо. И наиболее вероятна его защита титула против Камила Шереметы. Об этом, а также о возможностях поляка — в материале Vesti.kz.

Именно так. Некоторые эксперты озвучивают, что GGG и «Канело» сойдутся в ринге при первой же возможности. Никаких лайтовых боев — сразу третье противостояние. Но верит в такой вариант довольно сложно.

Даже при идеальных условиях организовать этот мегамасштабный бой сложно. А тут без проверок кондиций, без поединков для разгона «функционалки». Обсуждение условий контракта также занимает длительное время. И можно предположить, что в этом году их встреча может и вовсе не состояться.

На ситуацию заметно повлиял и коронавирус, который вычеркнул из календаря весенние шоу, а также часть летних. Так что вероятнее всего, что топовые боксеры проведут защиты титулов в боях с меньшим статусом.

При таком раскладе у GGG намечается файт против Шереметы. Техничный, атлетичный поляк. Кстати, мог он биться против нашего чемпиона в прошлом году. Но встреча оттянулась.

К слову, Шеремета выступил в андеркарде вечера бокса в Нью-Йорке, главным событием которого стал титульный бой между GGG и украинцем Сергеем Деревянченко.

Шеремета тогда впервые боксировал в США. Дебют для него получился довольно удачным — Камил одержал победу, продлив беспроигрышную серию до 21 виктории. Только вот процент нокаутов минимален — всего в пяти случаях он завершал бой досрочно.

Нет, это не значит, что поляк относится к бойцам низшего сорта. Удар у него есть. Правда не такой сильный, как у Головкина, или Альвареса, или Джермалла Чарло. И Шеремета в основном его использует в попытках сбить натиск соперника.

Делает он это успешно, что лишь подчеркивает его технику. Да-да, Камил — техничный боксер, который легко сочетает серии, находя новые возможности для атак. И спустя раундов шесть Шеремета имеет достаточное для дальнейшей победы преимущество.

Правда себя он пока не проявлял в бою против большого чемпиона. Список его соперников невзрачен и тусклый. Единственное, за кого можно зацепиться — это угандиец Кассим Оума, с которым в свое время дрался GGG. Так вот, Головкин Оуму удосрочил — Шеремета же победил решением судей.

Поляк не впечатлил мировых экспертов. В марте этого года, когда обсуждался его бой с GGG, его прозвали «Рокки Филдинг», намекая на то, что он «сложится» в ринге точно также, как и Филдинг в бою против «Канело». Тем не менее на стороне Шереметы его голод и шанс пробиться в высшую лигу.

Легко предположить, что в случае проигрыша от Геннадия реализовать свой потенциал ему будет намного сложнее. Сейчас же он подходит к возможному бою с хорошей базой — Камил входит в рейтинги мировых организаций.

Также он провел активную и насыщенную любительскую карьеру. Он становился лучшим в стране. Кстати, Шеремета выигрывал у Серика Сапиева в 2010 году. Они встретились в финале турнира «Феликс Штамм». В любителях он провел 192 боя, добился 168 побед, два раза завершил встречи вничью и потерпел 22 поражения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/42mEbH5LEdU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем же он может удивить GGG? Вряд ли своим ударом. Да, шальной одиночный выстрел многих застал врасплох. Но лаки-панч — это не про Головкина. Никому еще не удавалось даже потрясти его, не говоря уже о нокдауне или нокауте. Так что тактика Шеремете нужна другая.

Его слабое место — ноги. Он не режет углы, что заметно замедлит его и скажется на общей эффективности. Тем не менее Шеремета достаточно выносливый и вариативный. Вот вариативность и может стать краеугольным камнем его атак. Чередование ударов в корпус-в голову, джеб-апперкот и так далее принесет ему определенный успех. К слову, он это делать умеет.

И вопрос лишь в том, позволит ли ему Головкин работать в ринге. Можно предположить, что вряд ли. Ну, разве что в начальных раундах, когда GGG сам будет постепенно включаться.

Кстати, есть большая вероятность, что Шеремета будет пытаться устраивать рубку. Но такая стратегия априори провальна — поляк не обладает высокими защитными навыками и контратакующими действиями. Но его атлетичность позволит провести отрезок боя в стиле уличной драки.

Безусловно, это добавит зрелищности. Как раз для выступлений в США ему следует проявить себя этой стороны. Головкин одновременно может стать для него и трамплином, и гранитом, задавившем карьеру.