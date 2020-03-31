«Золото» от чемпиона мира, или чего ждать от боксеров Казахстана на Олимпиаде

До старта Игр в Японии больше года, а предположить медальный улов мы можем уже сейчас. Из восьмерки казахстанцев не все вернуться домой с наградами. Есть несколько ключевых фигур в команде.
Ориентиовочный состав на Олимпиаду-2020:
до 52 килограммов: Сакен Бибосынов
до 57: Серик Темиржанов
до 63: Закир Сафиуллин
до 69: Абылайхан Жусупов
до 75: Абильхан Аманкул
до 81: Бекзад Нурдаулетов
до 91: Василий Левит
свыше 91: Камшыбек Кункабаев.
Крепкая дружина, где до полуфинала должны доходить, как минимум, пять-шесть боксеров. Немного выпадает из состава дебютант Темиржанов, но у него есть больше года, чтобы прогрессировать. Если его не «высадят» раньше времени — главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев не исключил повторного отбора через мировой отбор, и Серик, кандидат номер один на замену. Шанс может получить чемпион мира-2017 Кайрат Ералиев.
Объемную работу проделал Сафиуллин, который не был явным кандидатом в своем дивизионе, но обошел всех более молодых конкурентов. «Бронза» ЧМ-2019 сделала фаворитом в самом легком весе, но он сам не должен быть довольным собой. На Играх сопротивление будет посерьезнее. Оставшиеся пять боксеров — кандидаты на пьедестал, от которых мы будем этого ждать.
У каждого есть опыт крупных стартов, но ни у кого, кроме Левита, нет побед на Олимпиаде. Трое — дебютанты Игр. Но у каждого из этой группы есть медаль с чемпионата мира. Одна даже золотая. Есть у нас смена медальный ожиданий по первенству в Токио: если прежде победу мы ждали в категории до 69 килограммов, то теперь фаворитом стал Нурдаулетов, профессиональный рост которого отмечают даже конкуренты.
Так на что же способны эти ребята? На два «золота» и пачку «бронзы» или четыре серебряных медалей. На подготовку есть около года. Тяжеловесов, скорее всего, снова надо отправить на стажировку в США, а легковесов нужно попробовать командировать в Азию. За боевой практикой. Как мы помним, на Игры в Бразилию ездили десять человек, но до полуфинала дошли только четверо.
Состав на Олимпиаде-2016:
до 49 килограммов: Биржан Жакипов (¼ финала) — завершил карьеру
до 52: Олжас Саттыбаев (1/8 финала) — завершил карьеру
до 56: Кайрат Ералиев (1/8 финала) — продолжает карьеру
до 60: Берик Абдрахманов (1/16 финала) — завершил карьеру
до 64: Абылайхан Жусупов (1/16 финала) — продолжает карьеру
до 69: Данияр Елеусинов («золото») — перешел в профессионалы
до 75: Жанибек Алимханулы (¼ финала) — перешел в профессионалы
до 81: Адильбек Ниязымбетов («серебро») — завершил карьеру
до 91: Василий Левит («серебро») — продолжает карьеру
свыше 91: Иван Дычко («бронза») — перешел в профессионалы.
Напомним, сборная Казахстана по боксу в полном составе вышла на Олимпиаду-2020 через региональный отбор в Иордании. Мировая квалификация намечена на май в Париже, но организаторы перенесли Олимпиаду-2020, вслед за ней могут переместить по срокам и отборочный этап.