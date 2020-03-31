Чемпиону мира в весе Головкина предложили бой с Деревянченко

Источник: AP 2020

Такой вариант промоутер Эдди Хирн предложил Андраде во время прямого эфира в Instagram. Его слова приводит XSport.ua.

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«Есть несколько вопросов о Деревянченко. Когда я планирую твое будущее, то хочу организовывать самые большие бои. Конечно, прежде всего, объединительные. Но Деревянченко выдал отличное выступление против Головкина. Супер-супер близкое решение судей, которое могло быть и в другую сторону. Нравится ли тебе вариант боя с Деревянченко? Думаю, стилистически это хороший вариант. Этот поединок может быть отличным вариантом для тебя», — заявил Хирн.

«Да, я уже просил об этом поединке, — ответил Андраде. — Для меня не проблема драться с сильнейшими бойцами дивизиона. Я готов к бою с любым. Если вы дадите мне бой против Деревянченко, то я, определенно, приму его».

Напомним, что в последнем бою Деревянченко 5 октября единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал чемпионом IBF и IBO. Этот поединок стал первым совместным мероприятием Головкина и Хирна, которые сотрудничают с августа.

В следующем бою Андраде должен встретиться с обязательным претендентом Лиамом Уильямсом (22−2−1, 17 КО) из Великобритании. Последний раз американец выходил на ринг 31 января, когда нокаутировал ирландца Люка Келлера (17−3−1, 5 КО).