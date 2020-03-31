Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
21:04 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпиону мира в весе Головкина предложили бой с Деревянченко

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде (29−0, 18 КО) может провести бой против экс-претендента на титул IBF украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

Наверх
Источник: AP 2020

Такой вариант промоутер Эдди Хирн предложил Андраде во время прямого эфира в Instagram. Его слова приводит XSport.ua.

Читайте также
Непобежденного чемпиона мира задумали свести с Головкиным

«Есть несколько вопросов о Деревянченко. Когда я планирую твое будущее, то хочу организовывать самые большие бои. Конечно, прежде всего, объединительные. Но Деревянченко выдал отличное выступление против Головкина. Супер-супер близкое решение судей, которое могло быть и в другую сторону. Нравится ли тебе вариант боя с Деревянченко? Думаю, стилистически это хороший вариант. Этот поединок может быть отличным вариантом для тебя», — заявил Хирн.

«Да, я уже просил об этом поединке, — ответил Андраде. — Для меня не проблема драться с сильнейшими бойцами дивизиона. Я готов к бою с любым. Если вы дадите мне бой против Деревянченко, то я, определенно, приму его».

Напомним, что в последнем бою Деревянченко 5 октября единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал чемпионом IBF и IBO. Этот поединок стал первым совместным мероприятием Головкина и Хирна, которые сотрудничают с августа.

В следующем бою Андраде должен встретиться с обязательным претендентом Лиамом Уильямсом (22−2−1, 17 КО) из Великобритании. Последний раз американец выходил на ринг 31 января, когда нокаутировал ирландца Люка Келлера (17−3−1, 5 КО).

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Головкин победил Деревянченко
Читайте также
Чемпиону мира в весе Головкина предложили бой с Деревянченко
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта
«Рот закрой», «Все золото на допинге». Губерниев против Резцовой
Россиянин - второй в рейтинге вратарей по мнению игроков НХЛ
ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола
Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения
Чемпион ОИ предложил всем оскорбленным пойти против Губерниева
На AliExpress рухнули цены. Последний день глобальной распродажи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь