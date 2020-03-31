«Не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе». Владимир Кличко рассказал о коронавирусе в США
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, украинец Владимир Кличко, обратился к своим подписчикам в социальных сетях.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, украинец Владимир Кличко, обратился к своим подписчикам в социальных сетях.
Сейчас спортсмен находится в США.
«Друзья. В нынешнем кризисе и вызове, через который проходит практически весь мир, есть главный и простой принцип: если ты дома, значит ты защищен. Улетев до всплеска пандемии, нахожусь далеко за пределами Украины и, к сожалению, вынужден остаться здесь. Но мысленно я с вами, на родине. Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно в США. Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры. Много заболевших и, увы, много умерших. Их количество растет каждый день. Даже здесь при таком количестве больных не хватает элементарного: масок, средств защиты и больничных коек. В центральном парке
Напомним, что мэром Киева является Виталий Кличко, брат Владимира.