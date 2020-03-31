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31 марта, источник: Sport24

«Не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе». Владимир Кличко рассказал о коронавирусе в США

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, украинец Владимир Кличко, обратился к своим подписчикам в социальных сетях.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 01.04
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Сейчас спортсмен находится в США.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Друзья. В нынешнем кризисе и вызове, через который проходит практически весь мир, есть главный и простой принцип: если ты дома, значит ты защищен. Улетев до всплеска пандемии, нахожусь далеко за пределами Украины и, к сожалению, вынужден остаться здесь. Но мысленно я с вами, на родине. Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно в США. Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры. Много заболевших и, увы, много умерших. Их количество растет каждый день. Даже здесь при таком количестве больных не хватает элементарного: масок, средств защиты и больничных коек. В центральном парке Нью-Йорка, например, сегодня развернули полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И первое, что нам всем нужно соблюдать, так это меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему защитить вас, защитить город, и поверьте, когда вам говорят: “Останьтесь дома”, это означает останьтесь дома и обезопасьте себя. Иначе масштабы ситуации будут катастрофическими. Берегите себя, оставайтесь дома и поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни. Будьте здоровы», — сказал Владимир в обращении в твиттере.

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Напомним, что мэром Киева является Виталий Кличко, брат Владимира.

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