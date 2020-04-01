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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» отказался от промежуточного боя и решил выйти сразу на Головкина

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) с большей долей вероятности уже в следующем бою встретится со своим главным антагонистом — казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации CNN, «Канело» практически отказался от поединка с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО) после того, как британского боксера временно лишили лицензии из-за скандального видео. Их поединок ожидался в мае, но из-за ситуации с коронавирусом был отложен.

На фоне этих событий отмечается, что вариант с трилогией против Головкина уже в следующем бою становится для «Канело» наиболее вероятным.

Ранее стало известно, что Головкин и Альварес достигли устной договоренности о финансовых условиях трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре, но в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

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