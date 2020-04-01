20 лет первому поражению Виталия Кличко. Тогда его обвинили в трусости

Источник: Спорт-Экспресс

Тест на характер

Виталию Кличко было 28 лет, и он уже почти год владел поясом чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO. Но тогда, в конце прошлого века, Виталий только начал делать себе имя. Бой с Бердом, как говорили эксперты, включая легендарного Владимира Гендлина, был для Кличко первой настоящей проверкой. И он ее не прошел.

Виталий до боя с Бердом не побеждал никого из тех, кого можно назвать великим чемпионом. Мировой титул он получил в бою с британцем Херби Хайдом, боксером средней известности. Потом победил двух претендентов без большого имени (Эда Махоуна и Обеда Салливана). Рекорд 27−0 (27 нокаутов) выглядел внушительно и делал Кличко явным фаворитом боя с американцем, но Берд оказался намного более крепким, чем предыдущие оппоненты украинца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/08Hag3DxCG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/08Hag3DxCG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/08Hag3DxCG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Boxing News (@boxingnewsonline)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-04-01T16:38:44+00:00">1 Апр 2015 в 9:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Проблемой стало и то, что Виталий готовился к другому сопернику: изначально он должен был драться с Донованом Раддоком, но тот не смог выйти на бой из-за абсцесса, который образовался у него на животе. Берда назначили Виталию в оппоненты всего за восемь дней до боя, что категорически мало. Особенно учитывая, насколько Раддок и Берд разные боксеры.

У 29-летнего американца, серебряного призера Олимпиады-1992 (причем в весе до 75 кг), тоже был хороший рекорд — 31 победа, 1 поражений. Проиграл он только в марте 1999-го — бешеному Айку Ибеабучи (20−0), которого тот же Гендлин не так давно включил в пятерку лучших панчеров в истории после эпохи Мухаммеда Али. Это был последний бой Ибеабучи. Через несколько месяцев нигериец был обвинен в изнасиловании, а потом и осужден. На свободу он вышел только в 2015 году.

Берд перед боем с Кличко был известен, как спойлер: человек, который не идет за нокаутом, а заставляет соперников промахиваться и набирает очки на контратаках. Он был на 17 сантиметров ниже Виталия (184 см против 201 см) и на 15 кг легче (96 кг против 111 кг), так что только такая тактика могла принести ему успех. Он ее придерживался с первого раунда.

Кличко доминировал в первой половине, забирал раунды за счет большого количества джебов, но силовые удары у него не проходили. К середине боя картина поменялась: Берд понял, что Виталий, хоть и идет на него, попасть не может. К тому же, с четвертого раунда левая рука украинца замедлилась — в одном из эпизодов он ее прилично повредил.

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Кличко никогда особо не импровизировал на ринге, а в бою с Бердом, начиная с середины, стал откровенно предсказуем. Крис его просчитал и стал на контратаках забирать эпизод за эпизодом. В седьмом и восьмом раундах американец уже был явным хозяином положения. В девятом Виталий провел удачную атаку правой рукой, но тут же нарвался на ответ по корпусу. Вероятно, именно тогда он понял, что продолжать нет смысла. На десятый раунд он не вышел.

От котлеты по-киевски до Доктора железный кулак

Бой выиграл Берд, но по очкам преимущество Виталия было заметным: 89:82 и дважды по 88:83. Многим болельщикам тогда показалось, что украинец испугался и сдался без очевидных причин, но в действительности травма оказалась серьезной: отрыв плечевой мышцы левой руки. Вскоре он перенес операцию, восстановление заняло несколько месяцев.

— Много лет назад у меня был надрыв сухожилия в левом плече, — объяснил Кличко «Спорт-Экспресс» на следующий день после боя. — Травму давно залечил, однако в третьем раунде я неожиданно вновь почувствовал сильную боль. В воскресенье прошел обследование в одной из берлинских клиник, в результате которого у меня опять обнаружили надрыв сухожилия, а заодно и мышцы.

По словам Кличко, перед боем он чувствовал себя хорошо.

— Когда плечо заболело, в перерывах между раундами мы с тренером Здунеком постоянно обсуждали вопрос о том, стоит ли продолжать бой, — отметил он. — Я чувствовал себя все хуже, и в конце концов мы решили, что лучше проиграть один поединок, чем поставить крест на всей спортивной карьере.

Но болельщиков мало интересовало, насколько серьезная травма у Виталия, они решили, что он трус (chicken) и дали ему прозвище chicken-kiev — котлета по-киевски. Чтобы изменить эту репутацию, ему потребовалось три года. Только после боя с Ленноксом Льюисом в 2003-м украинца зауважали по-настоящему. Хотя там он, что интересно, тоже проиграл из-за травмы — его лицо было покрыто рассечениями, и рефери по рекомендации врача остановил поединок после шестого раунда. Однако Кличко требовал продолжения боя.

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Кличко-старший сделал выводы из поражения от Берда и в последующих поединках выглядел намного увереннее. Он стал эталоном психологической устойчивости, выдержки и стабильности. Его бокс никогда не был зрелищным, но был отличным сочетанием тактической подготовки (советская школа) и нокаутирующей мощи. Виталий и очки набирал как игровик, и нагружал с правой как жестокий панчер.

Одиночного удара а-ля Уайлдер у него, возможно, не было, но тоннаж его правой руки был просто гигантский. Если соперник не падал в нокаут, то отказывался от боя во второй половине потому что просто не мог больше выносить этой тяжести. Прозвище второй половины его карьеры — Доктор железный кулак. За карьеру Виталий одержал 45 побед, 41 из которых — досрочно. Поражений так и осталось два — оба по медицинским причинам. В бою с Льюисом он тоже вел по очкам после шестого раунда (58−56) и кто знает, как бы все закончилось, если бы поединок не остановили.

А Берду в том же 2000 году за старшего брата отомстил Владимир Кличко, победив американца единогласным решением судей в одностороннем бою, вернув в семью чемпионский титул WBO. Из 12 раундов один из рефери отдал Владимиру все 12, другой — 11, третий — 10. В девятом и 11-м раундах Берд побывал в нокдауне. Тот бой получил название «Месть брата». А в апреле 2006-го Кличко-младший встретился с Бердом во второй раз, выиграл техническим нокаутом и забрал чемпионство IBF.